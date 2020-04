Mef: publication de nouvelles lignes directrices sur l’émission d’obligations d’État

15 avril 2020, par Alberto Battaglia

“Le ministère de l’Économie et des Finances, compte tenu de la nécessité d’un financement supplémentaire apparu à la suite de l’urgence sanitaire Covid-19, a mis à jour les lignes directrices 2020 sur la dette publique “, a communiqué Via XX Settembre en mettant à jour le document qui définit annuellement les lignes directrices stratégiques pour la gestion de la dette représentées par les obligations d’État, dont la première édition avait déjà été publiée en décembre dernier.

Ça ne change pas le calendrier des adjudications d’obligations d’État déjà connu en début d’année, ainsi que les programmes d’émission annoncés avant la pandémie, notamment “l’émission d’obligations vertes et le retour sur le marché du dollar”.

Le nouveau document, qui complète le précédent sans le remplacer, décrit comment gérer les émissions d’obligations d’État à l’horizon 2020 à la fois par adjudication et par placement syndiqué, ainsi que par des méthodes innovantes dédiées aux spécialistes des obligations d’État. En détail, les éléments suivants sont prévus:

Augmentation des quantités proposées aux enchères. “Les enchères, qui continueront à suivre le calendrier et la périodicité habituels, verront une augmentation des quantités proposées sur les différents instruments et délais”, précise le MEF, “le Trésor aura tendance à répartir les émissions supplémentaires sur les différents instruments et délais disponibles, dans un dilué dans le temps, en tenant compte de temps à autre de l’évolution des conditions de marché.

Le calibrage des volumes offerts au marché continuera à être de nature à donner plus de poids aux secteurs avec une meilleure liquidité sur le secondaire et une plus grande profondeur de la demande “.

Augmentation du quota d’emplacements supplémentaires réservés aux spécialistes. «Actuellement, les quotas de réouverture réservés aux spécialistes sont de 30% pour les premières tranches et de 15% pour les tranches suivantes. Ce dernier quota de titres nominaux et indexés sur l’inflation ayant une durée de vie résiduelle supérieure à dix ans peut être augmenté de 5% supplémentaires “, a communiqué le ministère. “A partir des adjudications de titres à moyen-long terme du 31 mars 2020, le Trésor se réserve le droit de déroger aux limites précitées, titre par titre, en augmentant à sa discrétion la part de réouverture des titres nominaux et indexés , quelle que soit leur durée de vie résiduelle. Dans ce cas également, cette décision sera divulguée dans les communiqués de presse annonçant les enchères ordinaires “.

Utilisation accrue des méthodes de placement syndiqué pour le lancement de nouveaux benchmarks. “Étant donné l’importance, dans ce contexte de marché, de veiller à ce que le montant des premières tranches des titres en cause soit bien réparti entre les investisseurs finaux et d’une taille telle qu’il garantisse immédiatement une performance adéquate sur le marché secondaire, le Trésor peut recourir au syndicat de placement pour le lancement de nouveaux indices de référence même sur des maturités différentes de celles traditionnellement réservées à ce type d’émission.

Par conséquent, la possibilité d’utiliser cette méthode d’émission pour l’introduction de nouveaux titres d’une durée de 10 ans ou moins sur les secteurs nominal et indexé sur l’inflation n’est pas exclue. ”

Face aux émissions destinées au marché de détail, destinées à contribuer au financement des dépenses de l’urgence et à la revitalisation de l’économie nationale, “au moins une nouvelle émission de la Btp Italie dans les caractéristiques déjà connues du marché ainsi que le lancement d’un nouvel outil dédié aux épargnants privés qui pourra être proposé à plusieurs reprises en 2020 “.

