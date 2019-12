Meilleures pratiques pour la campagne publicitaire LinkedIn

Quelques-uns de mes clients ont récemment eu beaucoup de succès avec la publicité LinkedIn – en particulier le contenu sponsorisé et InMail sponsorisé.

Avant de m'engager pour de l'aide, ils écrivaient tous eux-mêmes les campagnes publicitaires. Et ils faisaient du bon travail.

Ils ne m'ont pas contacté car les annonces étaient échouer.

Ils m'ont contacté parce que les publicités étaient travail – et comme la plupart des marketeurs intelligents, ils savent se concentrer sur ce qui fonctionne.

Dans chaque cas, en plus de certains changements stratégiques propres aux entreprises, j'ai immédiatement identifié des fruits à faible pendaison – des choses faciles que nous pourrions faire maintenant pour que les publicités déjà réussies fonctionnent dix fois plus dur.

Il y avait en particulier trois bonnes pratiques qui sont apparues à maintes reprises comme accélérateurs de résultats rapides. Aujourd'hui, je vais partager ces bonnes pratiques publicitaires LinkedIn avec vous.

LinkedIn Best Practice # 1: Choisissez le bon contenu Carrot

Le contenu vers lequel pointe votre annonce va faire la plus grande différence dans la façon dont le visiteur se sent après avoir cliqué sur votre annonce.

Si le contenu est utile et ciblé sur les problèmes, les besoins et / ou les désirs du visiteur, le visiteur se sentira plus satisfait et plus confiant de votre marque.

Malheureusement, beaucoup d'entreprises vraiment intelligentes choisissent de pointer leurs annonces vers leurs pages d'accueil.

C'est une énorme erreur.

Pourquoi? Parce que votre page d'accueil regorge d'informations qui peuvent ou non être importantes pour l'état d'esprit du client qui a cliqué sur l'annonce. «Venez voir notre page d'accueil» n'est pas un appel à l'action particulièrement convaincant, ni une expérience très satisfaisante lorsque vous venez d'une annonce LinkedIn.

Mettez-vous un instant dans la peau de votre client cible. Imaginez que vous êtes ce client sur LinkedIn. Vous êtes là parce que vous voulez vous connecter avec des pairs, chercher un emploi, faire du réseautage numérique, prospecter des clients ou découvrir ce qui se passe dans votre secteur. Comment la page d'accueil d'une entreprise pourrait-elle vous aider dans tout cela?

Dirigez votre annonce vers une page de destination avec un contenu ciblé et de grande valeur qui tient compte de l'état d'esprit du visiteur lorsqu'il y atterrit.

Pour en faire un effort de génération de leads, la page de destination doit inclure une case opt-in afin que le visiteur puisse fournir son adresse e-mail en échange de contenu premium. Mais si vos annonces LinkedIn sont purement à la demande, rendez le contenu librement disponible sur la page de destination – soit dans le corps, soit en tant que lien direct.

Meilleure pratique n ° 2 sur la publicité LinkedIn: correspondre au message

Correspondance des messages: il s'agit d'une tactique bien connue dans le monde du copywriting, mais j'ai découvert que de nombreux spécialistes du marketing n'en ont jamais entendu parler.

En résumé, la correspondance des messages garantit que le titre de la page de destination ou du formulaire de capture de leads est identique (ou presque identique) à la copie de l'annonce.

Voici un bon exemple de Zenefits. Voici le contenu sponsorisé dans le fil d'actualités LinkedIn:

Et voici le formulaire de capture de leads qui apparaît lorsque le visiteur clique sur l'annonce:

Pourquoi est-ce important?

La correspondance des messages élimine toute friction psychologique entre l'annonce et la page de destination.

Si votre annonce et votre page de destination parlent de deux choses différentes, vous semez un doute dans l'esprit du visiteur. Ils peuvent se demander s'ils ont cliqué sur la mauvaise annonce – ou pire, que vous leur tirez un appât et un interrupteur.

Quoi qu'il en soit, vous créez des frictions dans l'esprit de votre client cible, et même inconsciemment, cela peut être un énorme briseur de confiance… ou un rupture de contrat.

Assurer la correspondance de votre annonce et de la page de destination est un moyen facile d'éliminer ce frottement et de créer une expérience utilisateur fluide et accueillante pour les clients potentiels.

Meilleure pratique n ° 3 en matière de publicité sur LinkedIn: prendre les devants

De nombreuses entreprises s'arrêtent loin de cette étape, et c'est tellement décourageant. Ils ont une liste de personnes qui ont cliqué sur leur annonce et consommé avec impatience leur contenu … et la relation client est morte dans l'eau car il n'y a pas de plan de suivi.

Un suivi simple et personnel peut grandement contribuer à développer cette relation client, à instaurer la confiance, à lisser l'expérience client et à ouvrir la voie à la vente.

Je recommande presque toujours une séquence de courriels pour cela, car le courrier électronique facilite la conversation mieux que tout autre moyen.

De plus, une séquence de courriels vous donne l'espace pour réchauffer votre visiteur en lui rappelant pourquoi il a cliqué sur votre annonce en premier lieu tout en partageant comment vous pouvez l'aider.

Mais si vous ne bloquez pas votre contenu – si vous pointez votre annonce directement vers le contenu au lieu de demander d'abord un nom et une adresse e-mail – cela ne signifie pas qu'il est impossible de faire un suivi.

Vous ne pourrez peut-être pas suivre directement les personnes qui ont cliqué sur vos annonces (les analyses publicitaires de LinkedIn ne révèlent pas les noms des personnes qui ont cliqué sur vos annonces), mais les données démographiques sur les clics devraient vous donner une bonne compréhension des types de les personnes qui cliquent sur vos annonces et vous pouvez contacter des messages InMail bien écrits et personnels aux personnes qui correspondent à ces profils.

Le vieil adage dit: "La vente est dans le suivi". Mais je pense que dans le monde sursaturé des médias d'aujourd'hui, relation client est dans le suivi.

Mieux prendre soin de vos clients sur LinkedIn

Si vous rencontrez déjà du succès avec les annonces LinkedIn, les trois conseils de cet article devraient suralimenter ces résultats. Et si vous n'avez pas encore essayé la publicité sur LinkedIn et que vous êtes une entreprise B2B… eh bien, qu'est-ce qui vous arrête? La plate-forme de médias sociaux est toujours rentable en ce moment, mais selon les experts, cela ne sera pas le cas pour toujours. C'est le moment de l'essayer!