Meilleures pratiques pour maximiser le retour sur investissement d’un programme de notation et d’avis – Econsultancy

28 mai 2020 | 15 h 30 BST, 10 h 30 HAE

Écoutez des conseils pratiques qui peuvent être appliqués à votre stratégie de notation et d’avis pour augmenter les ventes et maximiser les résultats. Apprenez d’Adidas, Econsultancy et Bazaarvoice comment tirer le meilleur parti du contenu généré par les utilisateurs. Regardez ce webinaire.

Les organisations peuvent se rapprocher de leurs clients comme jamais auparavant. L’économie de la rétroaction, qui fonctionne sur la base du nombre d’étoiles, des avis et d’autres contenus générés par les utilisateurs (UGC), offre une occasion sans précédent d’engager facilement et immédiatement un dialogue avec les consommateurs.

Un programme UGC bien fait peut augmenter la visibilité et la notoriété de vos produits, augmenter les ventes, aider votre entreprise à parler dans la langue de vos clients et vous fournir un nouveau point de contact pour créer un dialogue. Il peut également éclairer les optimisations de sites et de pages, fournir des informations sur les améliorations ou les innovations de produits, réduire les taux de retour et garantir à vos acheteurs une expérience positive.

Avec les meilleures pratiques fournies par Econsultancy et Bazaarvoice et des exemples pratiques d’Adidas, ce webinaire et ce guide peuvent vous aider à évaluer votre stratégie de notation et d’avis existante ou à créer une analyse de rentabilité pour en lancer une.

Sujets que nous aborderons:

La mesure dans laquelle les notes et les avis sont devenus un élément crucial de la prise de décision client

Comment se démarquer et gagner des clients sur l’étagère numérique

Comment développer une stratégie de gestion des revues et suivre son ROI

Comment décider quel fournisseur utiliser et quelles parties prenantes impliquer

Rejoignez ce webinaire Bazaarvoice, organisé par Econsultancy, pour découvrir comment vous pouvez tirer parti des meilleures pratiques en matière d’évaluation et d’avis.

