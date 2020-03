Meilleures pratiques pour travailler à domicile, selon un entrepreneur de médias sociaux à six chiffres

Alors que les entreprises passent à des configurations de travail à distance, voici les meilleurs conseils pour rester productif et connecté.

Mars

12, 2020

4 min de lecture

Cette semaine, des milliers de travailleurs en entreprise vivront leur première incursion dans le monde du travail à domicile, alors que les grandes et petites entreprises tentent de gérer la menace du COVID-19 en demandant à leurs employés de travailler à distance.

Et alors qu’une étude LinkedIn d’octobre 2019 a révélé que 82% des travailleurs souhaitaient pouvoir travailler à domicile au moins une partie du temps: prenez-le moi, ce n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît.

En tant qu’entrepreneur en médias sociaux qui a bâti une entreprise à six chiffres à partir de mon bureau à domicile au cours de la dernière décennie, voici mes meilleurs conseils (et apprentissages) pour faire en sorte que votre maison – hum – travaille pour vous.

1. Respectez un calendrier

L’une des choses les plus merveilleuses concernant le travail à domicile est que vous profitez du confort de votre maison toute la journée.

C’est aussi l’un des aspects les plus dangereux du travail à domicile.

Envisagez de commencer et de terminer le travail à la même heure chaque jour – comme vous le feriez si vous étiez au bureau. Cela vous aidera à séparer le temps professionnel et le temps personnel – et facilitera le détachement émotionnel et physique à la fin de la journée. Vous pouvez même enregistrer vos tâches quotidiennes et quotidiennes si cela vous aide.

Pendant la journée, donnez-vous une certaine distance physique de votre espace de travail en prenant une pause déjeuner – même si cela signifie que vous êtes assis à votre table de cuisine ou écoutez un podcast pendant 30 minutes. Je trouve que cela me fait me sentir plus rafraîchi et prêt à replonger lorsque je retourne à mon bureau.

Peu importe ce que vous faites pendant votre «temps libre» à la maison, éloignez-vous du linge ou de la vaisselle dans l’évier. Prenez vraiment ce temps pour vous détendre mentalement.

2. Donnez-vous de l’espace

Ne laissez pas votre table de salle à manger devenir la source de papiers empilés, de dossiers – ou Dieu ne plaise, une imprimante.

Un espace de travail dédié (idéalement celui où vous pouvez fermer la porte) est un moyen solide de séparer le travail et la vie – et de ne pas vous rappeler constamment vos délais lorsque vous vous asseyez pour le dîner.

À la fin de la journée, fermez la porte (si vous le pouvez), éloignez-vous et essayez de ne pas retourner dans votre espace de travail avant le lendemain matin.

3. Regardez la partie

Lorsque vous travaillez à domicile, paraître professionnel peut être tout aussi important que lorsque vous travaillez dans un bureau traditionnel. (En outre, c’est 2020, et il n’y a tout simplement aucune excuse pour une vidéoconférence mal éclairée avec un mauvais son.)

Investissez dans une lumière annulaire LED (pour aussi peu que 25 $ sur Amazon), quelques plantes, un compte de vidéoconférence Zoom ou BlueJeans – et un bon microphone. Vous serez surpris de voir jusqu’où cela va pendant les appels vidéo. (Lors d’un récent Zoom, on m’a dit que je ressemblais à une beauté YouTuber – un compliment majeur dans le secteur des médias sociaux.)

4. Construisez des limites

Quand il s’agit de travailler à domicile, j’encourage souvent les gens à «construire» et non à «fixer» des limites – car c’est vraiment un processus.

Il m’a fallu des années pour comprendre que même si je travaille à domicile, je n’ai pas à répondre à un e-mail à 21h00. quand je suis assise sur le canapé avec mon mari qui regarde This Is Us. (Croyez-moi, je suis bien trop fragile pour répondre à quoi que ce soit après ce spectacle.)

Si une urgence survient, vous pouvez bien sûr faire une exception, mais essayez de limiter votre travail aux heures ouvrables uniquement, même si cela signifie avoir un modèle de réponse sous la main. Un de mes favoris personnels: “Je serai heureux de regarder ça demain avec un regard neuf!”

Construire des limites peut être encore plus important lorsque vous travaillez à domicile, et votre environnement peut souvent toujours “se sentir” comme du travail.

