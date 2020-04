Meilleures statistiques YouTube que vous devez connaître en 2020 [Infographic]

Les vidéos sont énormes en 2020. Elles sont sans doute le format de consommation de contenu le plus pratique pour un utilisateur.

Et la plate-forme numéro un pour les marques et les créateurs de publier leurs vidéos est…?

Youtube.

C’est la plate-forme en ligne la plus utilisée pour les adultes américains et le deuxième site Web le plus visité au monde.

Cependant, avec l’attention extraordinaire des consommateurs, la concurrence sur YouTube est plus féroce que jamais. Plus de 500 heures de nouveau contenu vidéo sont téléchargées sur la plateforme chaque minute. De nombreuses entreprises et créateurs individuels de diverses industries tentent d’attirer les utilisateurs.

Compte tenu de la concurrence excessive sur la plate-forme, vous pourriez avoir de nombreuses questions sur le démarrage d’une chaîne YouTube en 2020.

YouTube vaut-il encore le temps de votre marque après l’intense compétition? Les petits créateurs de vidéos peuvent-ils encore gagner leur vie sur la plateforme? Quelles sont les caractéristiques des vidéos les plus regardées?

Eh bien, il y a de bonnes nouvelles:

OUI, YouTube reste une plate-forme marketing viable pour les entreprises. Et un endroit idéal pour les créateurs de vidéos pour explorer leurs compétences et gagner leur vie décemment (quand c’est bien fait).

Les deux principales mises en garde pour que YouTube fonctionne pour vous sont les suivantes:

1. Au lieu de produire vos vidéos en anglais, rendez-vous mondial et adoptez les langues locales. La majorité des vidéos populaires sur YouTube sont dans les langues maternelles de la région ciblée par votre entreprise. De plus, il est beaucoup plus important pour vos vidéos de faire appel aux intérêts de vos téléspectateurs que la qualité de votre production, ou même d’avoir des célébrités dans vos vidéos.

2. Le nombre de créateurs qui font six chiffres sur la plate-forme augmente d’année en année. Cependant, les créateurs qui obtiennent même des millions de vues pourraient ne pas être en mesure de faire du loyer! Si vous voulez gagner de l’argent sur YouTube, vous devez diversifier vos sources de revenus.

Ne comptez pas uniquement sur les revenus des annonces. En outre, poursuivez le marketing d’affiliation, établissez des partenariats avec des marques, vendez des cours ou d’autres produits, etc.

Consultez l’infographie conçue par Graphic Rhythm Designs ci-dessous pour un résumé rapide des principales statistiques YouTube.

