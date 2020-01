Ménages: grâce aux outils de comparaison de prix en ligne, la famille économise 8%

Payez moins sur les ménages, les voitures Rc et la téléphonie? Ce n’est certainement pas un mirage pour ceux qui utilisent régulièrement un outil de comparaison de prix, un outil de comparaison de prix pour les principaux services. La dernière enquête SosTariffe.it réalisée en janvier 2020 compare les données collectées en janvier de l’année précédente.

En détail, l’enquête a pris en compte six services de base, six dépenses qui tombent (presque toutes) dans le panier annuel fixe des Italiens, tels que les utilisateurs fixes et mobiles (énergie, gaz, connexion à la maison et à la téléphonie mobile), assurance auto et les comptes courants bancaires et postaux. Pour chaque poste de dépenses, trois profils de consommateurs ont été examinés – type: le célibataire vivant seul, le couple et la famille avec enfants.

Plus d’économies pour les familles

Eh bien, l’enquête montre qu’en 2020 les ménages sont ceux qui déclarent les plus grandes économies, jusqu’à 8% de plus. En particulier, les postes de dépenses sur lesquels les familles avec enfants sont en mesure de mieux réduire les coûts, à l’aide d’un outil de comparaison, sont respectivement l’assurance automobile et les frais bancaires, respectivement + 38,19% (contre 1550 euros économisés en dernier). à 2142 euros en 2020) et + 19,63% (de 66,70 euros économisés l’an dernier à 79,79 cette année).

Des économies en baisse cette année tant sur le raccordement à domicile (- 2,29%), que sur l’électricité (-8,52%), la téléphonie mobile (-19,70%) et le gaz (-54, 68%).

Couple: peu d’économies sur les frais bancaires

Quant à un couple, le les dépenses sur lesquelles vous pouvez économiser plus ceux-ci concernent les frais liés au compte courant et à la connexion Internet depuis le réseau fixe. En effet, pour un couple, les frais bancaires affichent une augmentation (+ 14,12%) entre l’épargne enregistrée début 2019 (60,97 euros) et celle enregistrée aujourd’hui (69,58 euros). Les couples bénéficient également grandement de l’utilisation du comparateur pour économiser sur les connexions à domicile (+ 12,42% par rapport à l’année dernière). Même dans ce cas, cependant, alors qu’en 2019 la comparaison des tarifs a permis d’économiser 330 euros, cette année 371 peut être économisée 2020 est une année de hausses de prix. Malgré la comparaison, tous les autres postes de dépenses sont donc malheureusement affectés par des augmentations.

Unique: économies sur les frais bancaires et les factures

Une personne seule qui utilise un comparateur en ligne a une meilleure économie que l’an dernier pour la connexion à domicile, mais aussi pour le conditions bancaires et factures d’électricité. En prenant Internet par exemple sur le réseau fixe, cette année, vous pouvez économiser plus (21,58%) qu’en 2019. Si au début de l’année dernière, il était possible de mettre de côté environ 305,15 euros, aujourd’hui, le chiffre augmente jusqu’à 371 euros.

Pour moi frais bancaires, l’enquête estime que les économies de 38,59 euros en 2019 sont passées à 45,25 (environ 17,26% de plus). Enfin, l’utilisation d’un outil de comparaison permet des économies plus importantes (+ 4, 37%) également pour les factures d’électricité. Si en janvier 2019, il était possible de mettre de côté 54 euros, cette année, ils peuvent en réserver 56,36.