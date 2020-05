MeQuedoEnCasa, que faire en tant qu’individus, entreprises et gouvernements?

Pour les habitants des grandes métropoles, qui travaillent dans des bureaux, il est clair que gagner du temps, des coûts et des risques de transferts représente un avantage personnel qui permet d’obtenir les mêmes résultats qu’auparavant et génère également des améliorations de la qualité de vie et de l’environnement. l’environnement.

Il est inévitable de se demander s’il vaut la peine d’utiliser les transports en commun ou une voiture pendant une ou plusieurs heures par jour, pour se rendre à un bureau, travailler, reprendre la circulation et rentrer à la maison la nuit, alors que bon nombre de ces activités peuvent être effectuées sans avoir besoin de bouger. D’un autre côté, les entreprises se rendent compte que payer pour les bureaux de leurs employés est non seulement coûteux et inefficace, mais inutile.

Sur une base individuelle, par exemple, un employé de bureau dépensait une partie de ses dépenses pour garder une voiture et manger au restaurant; Désormais, une part importante sera consacrée au paiement d’un téléphone portable, aux services de communication tels que Zoom ou Webex ou, aux services à domicile comme Uber Eats ou Cornershop et aux divertissements comme Netflix.

Lorsque ce cas individuel est multiplié par des millions, le transfert de ressources des industries traditionnelles vers les nouvelles industries est monumental. Sur la base des données de l’Enquête nationale sur la profession et l’emploi pour le 4ème trimestre 2019, au moins 10,5 millions de personnes au Mexique travaillent dans des bureaux et pourraient potentiellement travailler, au moins partiellement, à distance.

Au niveau macro, les industries qui dominaient la scène économique au 20e siècle, telles que l’automobile, le pétrole, les transports, l’immobilier de bureau et d’autres qui servent et approvisionnent les gens lorsqu’ils sont loin de chez eux, comme l’hôtellerie et la restauration, auront une forte impact, ils subiront des processus de consolidation et ajusteront leurs dimensions à une nouvelle réalité qui ne tournera plus autour du paradigme de «rassembler quotidiennement les employés ou les clients sous un même toit».

