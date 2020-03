Mer de doutes en WRC sur les rallyes au Portugal, en Sardaigne et au Kenya

Après avoir joué avec une certaine ‘normalité’ les deux premiers rendez-vous de son calendrier, le WRC a été touché face cachée avec la réalité de la crise dérivée de la pandémie par le virus COVID-19. Le promoteur du WRC a mis fin au Rallye du Mexique un jour avant le plan prévu pour faciliter le retour des pilotes et des équipes en Europe, le temps que l’un des membres de la caravane du championnat contracte la maladie. Avec le Rallye d’Argentine déjà annulé, l’organisateur du championnat et la FIA l’avenir des trois prochains événements du calendrier: Portugal, Italie et Kenya.

En ce moment, Le Portugal et l’Italie sont tous deux en état d’urgence en raison de la pandémie de coronavirus qui affecte les deux pays. Dans le cas de Rallye du Portugal, le promoteur local continue de travailler avec une certaine normalité dans la planification du test, malgré la logique il est peu probable que le test ait lieu. Cependant, le pays portugais a fermé ses frontières et est en alerte pour une période de 15 jours, période qui pourrait bien être reconduite entre le 3 et le 8 avril. La situation a forcé l’annulation de toutes les compétitions sportives dans le pays.

Le Rallye du Portugal est suspendu à un fil en raison de la pandémie de coronavirus

Pour sa part, le Rallye d’Italie-Sardaigne est également sur les cordes. Le pays est en état d’urgence avec une quarantaine forcée pour toute sa population. Le confinement sévère du peuple italien répond à la situation sanitaire et sociale critique du pays, avec plus de 5 000 décès par coronavirus. En fait, le pays transalpin est le plus touché par le virus COVID-19 en Europe, avec l’Espagne. Le long de cette ligne, les déplacements en Sardaigne sont également limités. Pour sa part, Le Kenya n’autorise pas les étrangers à entrer pendant 30 jours. Le fait que le Safari Rally ait eu lieu à la mi-juillet joue en faveur de l’événement.