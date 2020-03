Cette réduction, qui sera effective entre le 17 et le 31 mars, affectera plus de 252 000 produits de nettoyage de base, l’hygiène personnelle et les denrées non périssables. Il protégera également plus de 21 000 fournisseurs.

Mercado Libre a envoyé une alerte aux vendeurs demandant la prudence avec la mise à jour des prix, de sorte que la plateforme supprimera les publications qui ont connu des augmentations disproportionnées au cours du dernier mois.

“La conformité des vendeurs sera contrôlée”, explique David Geisen. “Ces mesures de suivi et de modération des publications répondent à notre quête d’offrir une plate-forme fiable et sécurisée à nos utilisateurs, en particulier dans les situations qui peuvent se prêter à la spéculation en raison de la forte demande d’articles de première nécessité qui sont actuellement présentés au régional “

De même, il affirme que les publications de protège-dents ou de produits qui garantissent la prévention, l’atténuation ou la guérison du coronavirus seront pénalisées, car elles fonctionnent comme des informations trompeuses. Par conséquent, pour garantir que les données vérifiées parviennent aux utilisateurs, la société a créé un microsite spécial appelé «Elbow to Elbow» contenant des informations sur la pandémie et des recommandations de sécurité.

