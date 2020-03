Mercedes veut réécrire l’histoire

La saison 2020 de Formule 1, qui débute ce soir en Australie, pourrait être historique pour l’équipe Mercedes-AMG car elle pourrait les classer comme la meilleure équipe de l’histoire de la catégorie des meilleurs vols avec sept championnats du monde des constructeurs consécutifs.

L’ère des moteurs hybrides dans le Grand Circus a été entièrement dominée par l’équipe allemande, qui depuis 2014 est inégalée, remportant 81 Grand Prix des 121 qui ont été courus au cours de ces six saisons.

Lewis Hamilton, Nico Rosberg et Valtteri Bottas sont les pilotes qui ont aidé Mercedes à franchir cette étape puissante en Formule 1, en particulier Hamilton, qui a contribué 62 de ces victoires, forgeant un haltère qui nous rappelle celui de Michael Schumacher avec Ferrari. au début de ce siècle.

Il y a un an, l’équipe a commencé l’année sur un rythme de batterie et a remporté les 8 premiers Grands Prix de la saison, un exploit qu’elle cherchera à imiter et qui, sans faire d’erreur, semble être une tâche simple, car lors des tests de pré-saison, ni Ferrari Red Bull n’avait pas non plus l’air assez solide pour secouer les hommes de Stuttgart.

La W11 est une voiture plus stylisée, qui évolue vers la W10 de 2019. Étant donné que le règlement a eu très peu de changements pour cette année, les ingénieurs se sont concentrés sur le polissage de toutes les pièces de la voiture au maximum, ils ont cherché à les améliorer, tout en travaillant dans le moteur, qui peut désormais résister à des températures de fonctionnement plus élevées et génère plus de puissance.

Cependant, la surprise de 2020 est le système DAS (Dual Axis Steering), un mécanisme qui permet au pilote de modifier l’angle des jantes de quelques degrés, afin d’avoir plus de stabilité en ligne droite et en courbe, et aussi de maintenir la température de l’épaule du pneu. Ce système est activé lorsque Hamilton ou Bottas tirent ou poussent la colonne de direction avec le volant.

En n’affectant pas la chambre du pneu ou les angles de suspension, la FIA a décidé que ce système est légal pour une utilisation en 2020, mais il sera interdit pour les saisons suivantes.

Hamilton poursuit également une année d’histoire au cours de laquelle il pourrait non seulement égaler les sept couronnes de pilotes mondiaux de Michael Schumacher, se plaçant comme le plus haut monarque de l’histoire, il pourrait également dépasser les 91 victoires du Kaiser (il a 84 ans), il pourrait également Placer aux côtés de Schumi en tant que seuls pilotes avec 8 victoires au même Grand Prix (Canada et Hongrie) et avec une victoire cette année, ajoutera 14 saisons consécutives avec au moins un Grand Prix gagné (une de moins que Schumacher).

Pour sa part, Valtteri Bottas devra être plus agressif et avoir une mentalité plus forte s’il veut cesser d’être l’écuyer de Hamilton et se positionner vraiment comme un pilote d’élite, qui peut être le rival que tout le monde attend dans la meilleure voiture du monde. grill.

FERRARI

Pour la Scuderia 2020 italienne, il semble que ce sera une autre année compliquée, avec une voiture qui n’a pas montré de grands attributs en pré-saison et sur laquelle il y aura un halo d’observation des autres équipes pour le différend 2019 avec la légalité de son moteur, que la FIA fermé il y a quelques jours avec un dossier.

Les soupçons selon lesquels Ferrari trichait avec le débit de carburant et avec les batteries du système hybride sont apparus en 2018, lorsque l’équipe a eu une excellente saison et pour une grande partie, elle vous a combattu pour vous avec Mercedes.

Les victoires de Charles Leclerc en Belgique et en Italie l’année dernière, ainsi que d’autres performances sur des pistes avec de longues lignes droites, où certaines équipes ont accusé le moteur Ferrari de plus de puissance, ont conduit la FIA à effectuer une analyse plus approfondie du moteur.

En fin de compte, elle a annoncé que, bien qu’elle ne soit pas convaincue de la légalité totale du Power Unit, elle avait conclu un accord privé avec Ferrari, afin d’éviter une enquête longue et coûteuse.

Désormais, la Maison de Maranello sera sous la loupe de toutes les autres équipes qui n’utilisent pas leur moteur et qui auront peut-être un début d’année malchanceux pour les Tifossi.

Cependant, il y aura un ingrédient spécial chez Ferrari en 2020: la bataille entre Sebastian Vettel et Charles Leclerc.

Vettel est arrivé chez Ferrari en 2015 en tant que quadruple champion du monde et pierre angulaire de l’ascension de Red Bull au sommet de la Formule 1, mais l’Allemand n’a pu le faire pour vous qu’avec Lewis Hamilton en 2017 et 2018, et l’année Dernière arrivée à la cinquième place du championnat.

De l’autre côté, Leclerc, la jeune star de la marque italienne, a fait ses débuts l’an dernier avec la Scuderia et a atteint le sommet avec 7 pole positions et 2 victoires, ce qui l’a aidé à vaincre son coéquipier dans le championnat des pilotes et sur tout, pour que les échelons supérieurs de Ferrari commencent à le voir comme un meilleur pari que Vettel pour rendre la couronne mondiale aux vitrines de Maranello.

RED BULL

Ce n’est un secret pour personne qu’Adrian Newey est le meilleur concepteur de voitures de course au monde et les taureaux autrichiens espèrent que la bonne étape qu’ils ont trouvée en 2019 avec le moteur Honda les catapultera cette année pour être l’un des nouveaux esprits. grandes stars de l’année.

Avec Red Bull et Alpha Tauri (anciennement Toro Rosso) comme les deux seuls clients pour les moteurs Honda, les quatre voitures de signature Dietrich Mateschitz ont le pan par la poignée avec la conception du châssis, pour correspondre au mieux aux caractéristiques de la Power Unit et ont donc une voiture très bien équilibrée. Quelque chose qui s’est passé entre Red Bull et Renault au début de la dernière décennie.

La RB16 s’est montrée en très bonne forme lors des entraînements à Barcelone, au niveau que Toto Wolf a considéré comme plus dangereux pour Mercedes que la Ferrari, mais peut-être pas assez pour arrêter le passage des voitures allemandes vers son septième titre. .

Max Verstappen a montré qu’il peut gagner avec pratiquement n’importe quelle voiture que Newey met entre ses mains, donc l’impulsion et le grand talent du pilote néerlandais pourraient être le grand as de la manche de Red Bull, qui fait pleinement confiance à l’agressivité et à la faim de Max .

Alors qu’Alex Albon aura la lourde tâche de maintenir le haut niveau qu’il avait l’an dernier et de devenir un véritable soutien pour Verstappen et Red Bull, dans cette lutte pour monter au plus haut niveau de la Formule 1. Le jeune Thaï est talentueux. Il en a plus qu’assez et a montré que son arrivée dans l’équipe star de la société autrichienne lui a donné un coup de pouce supplémentaire pour se classer parmi les meilleurs pilotes de la catégorie.

