Mercredi noir: Wall Street coule et fait glisser les crypto-monnaies

Les choses n’empirent pas pour l’économie mondiale. La bourse a subi un nouveau revers, générant un «mercredi noir», provoqué par la peur du Coronavirus. La pandémie n’a pas seulement affecté les économies des principaux pays, mais le marché des crypto-monnaies.

Du lundi au mercredi noir

Ce qui s’est passé ce lundi 9 mars sera fixé dans l’histoire économique mondiale. Depuis, l’effondrement subi par les marchés financiers aurait sa cause ultime dans l’avancement d’une maladie: le Coronavirus.

L’impact du virus n’est pas seulement compté dans le nombre de personnes infectées et de morts, mais aussi dans les millions de dollars qu’il a fait perdre à l’économie mondiale.

Ainsi, alors que la maladie pénètre de plus en plus de pays, ils sont obligés de déclarer une urgence nationale sur leur territoire. Cela évite le développement normal des citoyens, pour éviter que les niveaux de contagion augmentent. Ce qui finit par avoir un impact négatif sur l’économie mondiale.

Et, en empêchant les gens de se rendre au travail et de générer de la richesse comme d’habitude, dans un monde aussi mondialisé et interconnecté que le nôtre, les chaînes d’approvisionnement mondiales sont également perturbées.

Eh bien, au bout du compte, les marchandises produites dans des pays comme la Chine finissent par être des pièces d’un équipement industriel beaucoup plus gros dans d’autres pays. Ces marchés n’ont plus d’alternative à l’approvisionnement en cas de disparition de la production chinoise.

Tout cela a eu sa première indication sur le marché pétrolier. Depuis, une baisse de l’activité économique internationale se traduit par une baisse de la demande et donc du prix du baril de pétrole. Ce qui est dû au fait de ne pas avoir besoin d’autant d’énergie qu’auparavant pour maintenir une économie de marché réduite.

Cela a conduit les principaux pays producteurs de pétrole du monde, les membres de l’OPEP et la Russie, à tenter de parvenir à un accord pour diminuer la production mondiale, et ainsi éviter une baisse brutale du prix du baril.

Mais, étant donné l’incapacité de la Russie et de l’Arabie saoudite à parvenir à un accord, une guerre des prix a éclaté entre les deux pays, qui a coûté au baril 30% de sa valeur jusqu’à présent.

Avec ce scénario en perspective, nous ne pouvons pas être surpris par la forte baisse du marché financier international. Représenté par l’effondrement de tous les principaux marchés boursiers du monde ce lundi.

Les bourses ont réagi, tout d’abord, à la guerre des prix entre les Saoudiens et les Russes. Cependant, le coronavirus est répertorié comme la cause sous-jacente de tous ces mouvements.

Ce lundi, les principales bourses mondiales se sont effondrées face à la guerre des prix et au Coronavirus.

L’automne est une réalité

Comme si cela ne suffisait pas, les principales places boursières du monde se sont à nouveau effondrées ce “mercredi noir”. La raison en est la faible confiance des marchés due aux mesures prises par les gouvernements pour réduire l’impact du Coronavirus.

Et, aujourd’hui, l’expansion malheureuse de cette maladie semble inévitable. Avec l’Italie, la nation occidentale la plus touchée jusqu’à présent, ayant pratiquement mis en quarantaine l’ensemble du pays. Alors que ses pays voisins, la France, l’Espagne et le Royaume-Uni, envisagent des mesures de plus en plus extrêmes pour contenir la crise. Augmentation de la paralysie économique à court terme.

Les effets du lundi et du mercredi sur le marché boursier sont visibles dans l’indice Dow Jones.

C’est ce que les marchés financiers ont perçu, qui ont de nouveau chuté de façon spectaculaire. Seule la Bourse de New York a perdu jusqu’à 5% de sa valeur au cours de cette session lorsque ses principaux indices se sont effondrés: S&P 500 (4,89%), Dow Jones (5,86%) et Nasdaq (4,70%) .

Bien que cet automne sur le marché financier international ce «mercredi noir» s’explique à la lumière de l’avancée du Coronavirus, l’effondrement du marché de la crypto et du marché de l’or n’est pas si facile à comprendre.

Contrairement à ce que la logique économique traditionnelle pourrait nous dire, ces réserves de valeur, au lieu d’augmenter leur prix au milieu de la crise de confiance déclenchée par la maladie, l’ont diminué.

Le cas le plus dramatique parmi les actifs de réserve de valeur est celui du Bitcoin.

Le cas le plus dramatique parmi ces actifs serait le Bitcoin, qui est passé de 7 950 $ par BTC à 7 624 $, commençant à peine à récupérer, atteignant 7 810 $ au moment de la rédaction de cet article.

Une trajectoire similaire à celle suivie par l’or, dont la valeur a légèrement diminué tout au long de la journée. Il n’a commencé à récupérer qu’en fin de journée, une fois la Bourse de New York fermée.

De cette façon, l’ampleur de la crise économique provoquée par le Coronavirus dans le monde est évidente. Ayant des conséquences non seulement sur la santé des personnes qu’elle affecte, ce qui est déjà suffisamment grave, mais sur l’ensemble de l’économie mondiale.

Le virus a limité les activités qui permettent à notre monde moderne de continuer à fonctionner. Et cela a même modifié les schémas de comportement courants sur des marchés tels que les crypto-monnaies.

