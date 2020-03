Merkel considère que le conflit avec les États-Unis sur le vaccin contre le coronavirus est réglé

Le bras droit de Merkel à la chancellerie, Helge Braun, a expliqué que Berlin a fait tout son possible pour que le laboratoire allemand travaillant sur le projet de vaccin, CureVac, ne cède pas à la tentation d’accepter l’offre américaine. “Au cours des deux dernières semaines, nous avons eu des contacts intenses avec l’entreprise, depuis que l’idée de déménager vers le drapeau américain a été envisagée”, a-t-il déclaré au journal Bild, ajoutant que le laboratoire pourra compter sur toute l’aide financière nécessaire.

“Nous avons toujours dit que si un vaccin était développé en Allemagne, il bénéficierait à l’Allemagne et au reste du monde. Cela a convaincu l’entreprise de rester”, a ajouté Braun.

Berlin s’est dit prêt à tout “faire” pour produire un vaccin en Europe.

Aux subventions du gouvernement allemand, 80 millions d’euros promis par la Commission européenne ont été ajoutés lundi sous la forme d’une “garantie de l’UE à un prêt d’un montant équivalent actuellement à l’étude par la Banque européenne d’investissement (BEI)”, a annoncé le exécutif communautaire.

“Dans cette crise, il est de la plus haute importance que nous soutenions nos chercheurs et nos sociétés leaders. Nous sommes prêts à fournir à CureVac le financement nécessaire pour développer et produire rapidement un vaccin contre les coronavirus”, a déclaré le président de la Commission Ursula von der Leyen.

