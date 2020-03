Mes Director prévient: “Coronabond? Il faut jusqu’à 3 ans de préparation”

Créer une nouvelle structure pour créer coronabond ce serait complexe et long “un, deux ou trois ans“: A déclaré le directeur général du mécanisme européen de stabilité (MES), Klaus Regling.

Selon le responsable du State-Saving Fund, l’émission de nouveaux titres de créance communs de la zone euro ne pouvait s’appuyer que sur les institutions qui ont déjà émis des titres de créance communs: les Mes, en fait, ou la Banque Investissement européen.

“Les États membres devraient proposer des capitaux ou des garanties” pour créer de nouvelles coronabonds avec un émetteur ad hoc “,tu ne peux pas faire des liens avec rien»Dit Regling.

En résumé, le directeur du Mes estime que dans la phase d’urgence où l’Europe se trouve “la seule façon” de garantir de nouveaux financements aux pays qui en ont besoin “est d’utiliser les institutions existantes, avec des outils déjà existants” .

Le directeur général du Mes a ensuite précisé que l’accès aux fonds du mécanisme qu’il dirige au stade actuel, il ne présenterait pas de conditions sévères comme dans le cas de la crise de l’euro. Oui, il y aurait une restriction au respect du système de surveillance de l’UE sur les règles fiscales (prévu dans le pacte de stabilité), mais cela se produirait indépendamment de l’aide du Mes, a déclaré Regling.

Eurogroupe, nouveau “match” sur les euro-obligations le 7 avril

Dans l’intervalle, la prochaine réunion de l’Eurogroupe a été fixée au 7 avril et comportera une fois de plus des “propositions pour renforcer la réponse à l’échelle de l’UE à Covid-19”. Les positions de Allemagne et Hollande ont déjà pris parti contre l’option-coronabond: serait le Mes, en cas de besoin l’outil à utiliser.

La bataille reste ouverte comme en témoignent les propos du commissaire européen aux Affaires économiques, Paolo Gentiloni, selon lequel «le projet européen risque de décliner, pas seulement celle de la grande Europe fédérale »- la référence porte précisément sur les contrastes qui divisent actuellement les Etats membres sur la réponse commune à apporter à la pandémie. En revanche, la ligne est réitérée par le ministère allemand des Finances: “La question est de savoir comment soutenir le crédit et pour cela il y a le MES”.

Gentiloni a ensuite attaqué l’un des pays les plus opposés aux nouveaux instruments de dette communs, lePays-Bas: “C’est certainement un pays qui a une politique budgétaire agressive envers le reste des pays de l’UE et ce n’est pas le seul, mais sur les politiques budgétaires les règles prévoient l’unanimité” … “des deux chacun: ou bien sûr, aussi de cette crise, que des mesures doivent être prises dans l’intégration européenne, ou je trouve bizarre que les mêmes personnes qui ont fait des barricades ces dernières années chaque fois qu’il y avait la possibilité d’avoir un plus grand niveau d’intégration aujourd’hui se plaignent du manque europe “.