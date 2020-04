MES et instruments de financement européens, Riccardo Monti les explique (VIDEO)

14 avril 2020, par la rédaction de Wall Street Italia

Ces derniers jours, on a parlé, non sans confusion, du MES (mécanisme européen de stabilité) et d’autres instruments de financement européens.

Riccardo Maria Monti, actuellement PDG de Triboo, une société italienne leader dans les secteurs des services numériques et du commerce électronique, explique le fonctionnement de ces outils avec des exemples simples.

Auparavant, Monti a occupé de nombreux postes institutionnels, y compris les présidences de Italferr S.p.A, Grandi Stazioni S.p.A, Agence pour la promotion à l’étranger et l’internationalisation des entreprises – ICE et les postes de vice-président de Simest et en tant que conseiller pour l’internationalisation Ministre du développement économique, des infrastructures et des transports. Auparavant, il a été administrateur de groupe pendant 15 ans Partenaires de valeur et a occupé des postes de direction dans Booz Allen & Hamilton, Conseil Logique, Federmeccanica et GEC Alsthom.

Monti a travaillé avec des sociétés et des gouvernements de plus de 40 pays pour des projets dans les secteurs de la finance, des télécommunications, des infrastructures et de la fabrication, supervisant de nombreux projets d’expansion internationale ou financés par des institutions financières internationales et des processus de privatisation.

