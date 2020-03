Message de Pupi Avati aux jeunes: “Ayez courage, force et impertinence”

L’article fait partie d’un long dossier consacré au coronavirus publié dans le numéro de mars du magazine Wall Street Italia

Né à Bologne en 1938, Pupi Avati il est l’un des rares réalisateurs vivant en Italie. Avec le grand Federico Fellini comme modèle et inspiration, sa manière unique et alternative de faire du cinéma, qui ne poursuit pas à tout prix la logique commerciale des pièces et des recettes, a apporté succès et satisfactions, mais aussi efforts et moments difficiles .

Les protagonistes de mes films sont très similaires à ce que mon expérience est, ma relation avec la vie et mes rêves, qui ne se sont peut-être pas largement réalisés – dit Avati -. Je pense que j’ai la sensibilité de le dire à l’homme du commun, parce que je le connais: j’étais un garçon très timide, comme la plupart des adolescents, je n’étais pas beau, je n’étais pas riche, je n’étais pas sportif mais j’avais des aspirations et des attentes (…) vous avez évidemment une série de dérogations devant vous. Vous ne deviendrez jamais riche, vous n’aurez jamais le type de consentement qui vous permet de bénéficier d’une série d’avantages qui vous confèrent popularité, renommée et notoriété. Mais être en paix avec votre conscience, savoir que vous avez correctement interprété qui vous êtes est la chose la plus importante pour moi “.

Avec ses 81 ans et 50 ans de carrière, le réalisateur dont le dernier film est “Signor Diavolo” sorti en 2019, Pupi Avati envoie un message qui réveille la fierté d’être unique.

