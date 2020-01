Messine (Intesa): “Sur la durabilité prête à accélérer”

Intesa Sanpaolo a présenté la réunion de communication des résultats et la présentation des projets du groupe bancaire sur le développement durable à Milan.

La révolution mondiale, qui a mis en évidence les problèmes sociaux, environnementaux et de bonne gouvernance d’entreprise, nécessite des changements profonds et d’énormes investissements.

“Nous devons surmonter le modèle de développement basé sur la maximisation de la production”

a souligné laPDG d’Intesa Sanpaolo Carlo Messina présentant, au Centre des congrès Cariplo de Milan, le Journée du développement durable.

«Nous devons évoluer vers un modèle de développement inclusif. Cela nécessitera de nouvelles usines, de nouvelles méthodes logistiques, de grandes quantités de capitaux se déplaceront, beaucoup plus que celles qui ont été mises à la disposition des économies ces dernières années par les banques centrales. Intesa Sanpaolo est déterminée à encourager le développement durable et inclusif, questions qui font partie de notre plan de développement. Nous sommes prêts à faire notre part “

a déclaré le PDG d’Intesa Sanpaolo qui a poursuivi:

“En Italie, 150 milliards d’euros seront investis dans ces enjeux dans les années à venir et nous sommes prêts à mettre 50 milliards d’euros dans l’assiette”.

Soutien des actionnaires

“Nous pouvons le faire”, a souligné le PDG. d’Intesa Sanpaolo, parce que nous sommes capables de produire des résultats stables et durables pour nos actionnaires. Nous le faisons en sachant que nos principaux actionnaires, comme les fondations, sont alignés et ont le même point de vue sur ces questions et qu’ils ont les mêmes valeurs que nous. “

Parmi les principaux investisseurs d’Intesa Sanpaolo Messina, il a souligné le rôle des fondations qui,

“Grâce aux dividendes que nous distribuons chaque année, ils peuvent financer des interventions sociales”

tandis que parmi les actionnaires étrangers

“Qui représentent désormais 70% de notre capital”

Le leader mondial de la gestion d’actifs BlackRock, présent à la journée en compagnie de son président Rob Kapito, est un puissant moteur de développement durable.

«De plus en plus de clients se concentrent sur la durabilité du portefeuille. Le problème le plus important – a déclaré le président de BlackRock – est le changement climatique. C’est l’un des sujets sur lesquels les clients nous demandent plus d’informations “.

Les deux nouvelles initiatives sociales d’Intesa Sanpaolo

“L’Italie est un pays très fort – a fait remarquer Messine – avec un secteur entrepreneurial sans équivalent en Europe en termes de capacité d’exportation et avec un secteur familial qui compte 10 000 milliards d’euros d’économies. Il y a certains éléments d’attention, comme la dette publique, mais le pays est structurellement très fort et peut continuer à rester durable et stable, peu importe qui le gouverne. Je pense qu’au cours de l’année prochaine, Intesa Sanpaolo sera en mesure de faire de nouvelles avancées sur les questions et projets sociaux et environnementaux qui lui tiennent à cœur ».

Deux nouvelles initiatives ont également été présentées au cours de la journée, pour l’accès au crédit pour les mères qui travaillent et les personnes qui ont des difficultés à atteindre la retraite. “L’impact est une femme; nous donnons confiance et opportunités aux femmes, proches et lointaines “et” Droit à la retraite “sont les noms des deux projets. Il s’agit de prêts à fort impact social visant à permettre l’accès au crédit à des sujets sans les exigences requises selon les critères conventionnels. Les deux initiatives s’inscrivent dans l’activité du Fonds Impact de 250 millions d’euros (avec un levier qui permet d’octroyer un total de prêts pour 1,25 milliard d’euros) qui recueille l’héritage de l’expérience de Banca Prossima, intégrée au groupe banque.