Metamask développe un outil de messagerie crypté pour la blockchain Ethereum

Faits saillants:

Metamask dispose d’un service de chiffrement des messages sur le réseau Ethereum en cours de développement.

Peu de détails sont connus, mais le développement a reçu des commentaires et des audits publics.

Les développeurs de Metamask, l’interface de portefeuille, ont déjà à disposition pour tester le # 7831 proposé, un outil de messagerie chiffré pour le réseau Ethereum.

La nouvelle implémentation permet de crypter et décrypter les messages à l’aide d’une clé publique. Pour cela, certains utilisateurs ont demandé à activer la clé publique du service de noms Ethereum, dans le but de traiter les messages chiffrés avec ce service de domaine Web décentralisé.

Il est important de préciser que peu d’informations sont traitées à cet égard. Cependant, le projet a déjà reçu plusieurs commentaires d’amélioration; indiquant qu’il s’efforce de le rendre disponible à terme.

Le développeur Konstantin Logkvik a publié cette proposition en réponse à la demande # 1190, qui remonte à 2017 et demande d’activer différents niveaux de cryptographie dans Metamask. Il y a quelques mois, Logkvik a réalisé un didacticiel vidéo sur l’outil, qui peut être testé sur ce lien.

Il y a cette vidéo de l’auteur https://t.co/OD6ALeII16 pic.twitter.com/35PI1CGUdG

– Philipp Seifert (@Philiff) 10 mars 2020

Erik Marks de ConsenSys et Metamask, en test et en cours d’examen par tous les développeurs, a déclaré qu’ils informeraient en temps opportun lorsque la fonction de messagerie est disponible dans la version principale de Metamask pour les utilisateurs d’Ethereum. Dan Finlay, développeur de logiciels chez ConsenSys, a également commenté exclusivement à CriptoNoticias que le lancement de la fonction pourrait prendre quelques mois:

Cette fonctionnalité est géniale, vous avez raison, mais nous ne l’expédions toujours pas, il faudra probablement un mois ou deux avant qu’elle n’atteigne la production.

Dan Finlay Développeur, ConsenSys.

Cette initiative pourrait faire partie du lancement de Metamask lors de la prochaine conférence ETHDenver. Étant donné que l’outil est une extension du système de plug-in SNAP, il vous permettra d’exécuter des extensions et des outils sur le réseau Ethereum sans affecter la sécurité et les performances de l’interface principale. Une fonctionnalité qui approfondira la recherche sur les réseaux parallèles et les solutions de seconde couche.

Avec ce nouvel outil, Metamask cherche à faciliter la communication entre les parties du réseau Ethereum, en le considérant comme faisant partie du nouvel Internet. Ceci, sans aucun doute, peut apporter plus d’applications et de projets qui fournissent des services de messagerie dans des réseaux décentralisés; bien que ce sera une tâche ardue pour qu’ils soient pleinement fonctionnels.

Le portefeuille pour les navigateurs Web poursuit son chemin de développement, bien qu’en décembre de l’année dernière, il ait été bloqué par Google Play s’il était intégré au navigateur Chrome sur les appareils Android. La société a fait appel de la décision et est à nouveau disponible pour téléchargement.