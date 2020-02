Métriques commerciales et programmeurs indépendants, comment les utiliser au mieux?

Qui sont les pigistes et qu’apportent-ils à la table?

Le terme pigiste fait référence à une personne qui est un travailleur indépendant et qui n’est engagée envers aucun employeur en particulier. Ils sont généralement représentés par une entreprise ou une agence temporaire et parfois ils se représentent eux-mêmes et utilisent des contacts professionnels et des sites Web pour trouver du travail.

Au fur et à mesure que le temps avance, il y a un changement visible dans la façon dont les gens travaillent, ils passent de la routine 9-5 typique à un style de travail qui est de nature plus flexible et fluide et les entreprises qui adoptent le changement ont tendance à rester au top comme les pigistes l’ont fait beaucoup à offrir.

Tout d’abord, la perspective innovante et différente qu’ils apportent à la table leur donne un avantage certain sur les employés de bureau typiques et cela est dû à la nature fluide du travail qui tend à les garder motivés et à dépasser les attentes et une autre raison de cette pensée innovante est due à leur expérience, car les bons pigistes acquièrent une bonne expérience de travailler avec une variété de sociétés différentes et des entreprises de divers endroits différents.

L’autre avantage qui se trouve également être l’un des plus importants est qu’ils sont abordables et comme vous ne pouvez les embaucher qu’en fonction des besoins, cela permet à l’entreprise d’économiser beaucoup d’argent.

Dans certains cas, si vous avez besoin d’une personne ayant des compétences spécifiques et que votre entreprise n’en dispose pas, vous ne pouvez embaucher le pigiste le plus approprié pour l’emploi que sur la base des besoins.

Comme une entreprise SaaS bénéficiera le plus d’un pigiste qui utilise les métriques commerciales SaaS.

Que sont les métriques commerciales SaaS?

Premièrement, les mesures commerciales sont une mesure quantifiable que les entreprises utilisent pour suivre et surveiller les succès et les échecs de diverses entreprises. Les mesures indiquent généralement les priorités de l’entreprise.

Par exemple, le service marketing assure le suivi des métriques liées au succès des campagnes en utilisant la génération et le scoring des leads.

Les mesures commerciales sans contexte ne signifient rien et les entreprises utilisent les repères existants pour évaluer les pratiques commerciales. Les mesures commerciales sont différentes des KPI (Key Performance Indicators), car les mesures commerciales sont utilisées pour suivre et mesurer la croissance dans tous les domaines d’activité et les KPI se réfèrent généralement au ciblage de certains domaines dans les affaires pour évaluer les performances.

En ce qui concerne l’industrie du SaaS (logiciel en tant que service) qui a gagné en popularité parmi les entreprises en croissance de diverses autres industries, en raison de cette augmentation de la popularité, elle attire de nombreux spécialistes du marketing de croissance, mais il leur est difficile d’accéder au marché car ils essaient de se précipiter plutôt que d’essayer de le comprendre.

Quelles sont les entreprises de métrologie SaaS et les indépendants devraient utiliser

Valeur moyenne à vie du client: pour la plupart des entreprises, leurs clients et clients sont extrêmement importants car ils seraient les consommateurs finaux de votre produit. Et pour les pigistes, leurs principaux clients sont ceux qui leur donnent du travail sur une base mensuelle, mais pour les recruter, cela dépendra du type de services et d’offres que vous fournissez.Revenus récurrents mensuels: Il s’agit probablement de la mesure la plus importante qui soit. utilisé pour évaluer les performances d’une entreprise et maintenir le bon fonctionnement de l’opération car il s’agit d’un seul numéro qui peut être utilisé pour suivre les ventes, les plans de prix et les plans de facturation.Taux de rétention des clients: les avantages des clients fidèles sont nombreux, ils aider énormément à la croissance de votre entreprise et aider à faire passer le mot à ce sujet également. Pour les entreprises et les indépendants, il s’agit d’une mesure très importante car elle vous montre les clients qui effectuent des achats répétés. Le taux de rétention vous indique le nombre de clients / clients qui utilisent votre produit / service pendant une longue période.

La formule de calcul des taux de rétention: –

Taux de rétention = ((CE-CN) / CS)) X 100

CE – Nombre de clients à la fin d’une période

CB – Nombre de clients acquis au cours de la même période

CS – Nombre de clients au début de la période.

Taux de conversion de leads en clients: un lead ne peut jamais se tourner seul vers un client, ces leads sont contactés par l’équipe commerciale qui les convertira en clients payants, il en va de même pour les indépendants qui utilisent des sites web professionnels pour trouver du travail trouveront des leads , ils doivent contacter les prospects et les convertir en clients payants.Taux de désabonnement: le taux de désabonnement ou l’attrition client se réfère au nombre de clients qui quittent ou se désabonnent dans une période de temps donnée.ARPA: ARPA ou Revenu moyen par compte se réfère à la moyenne revenus générés par compte. Il comptait sur mensuel, annuel ou trimestriel.

Le calcul de l’ARPA est simple, vous devez diviser la valeur MRR par le nombre total de clients.

Embaucher un programmeur indépendant, comment s’y prendre?

Comment trouvez-vous des programmeurs indépendants? C’est un défi auquel les recruteurs doivent faire face dans le monde d’aujourd’hui.

En particulier, l’industrie du logiciel est une industrie rémunératrice. En effet, de nombreuses entreprises de diverses industries cherchent à utiliser la puissance de la technologie et des logiciels pour leur faciliter la vie.Par conséquent, l’industrie du logiciel devrait croître à un rythme significatif au cours des prochaines années.

Avec plusieurs entreprises souhaitant des mises à niveau de leur produit, cela augmente également la concurrence dans l’industrie en ligne / des logiciels, car tout le monde veut le meilleur. La technologie étant l’épine dorsale de ces entreprises.

Compte tenu de tout cela, il est typique de toute entreprise d’être sélective sur son choix car tout le monde ne veut que le meilleur et sans pénurie de programmeurs indépendants, il devient très fastidieux de sélectionner le meilleur car le processus implique de passer par toutes les applications.

Mais pour rendre la vie de ces entreprises, il existe des sites Web qui vous aident à trouver des pigistes professionnels avec presque peu ou pas de travail du côté des entreprises.

Meilleurs sites pour embaucher des programmeurs indépendants

Upwork: Upwork est un site qui compte plus de 12 millions d’indépendants avec 5 millions de clients, c’est certainement un bon endroit pour rechercher certains des meilleurs développeurs / programmeurs indépendants.DevTeam.Space: Si vous recherchez un spécialiste du développement, Devteam.Space est l’endroit où vous devez vous diriger lorsqu’ils choisissent et choisissent le type de pigistes avec lesquels ils souhaitent associer leur entreprise. Fiverr: Une autre excellente plate-forme pour trouver des pigistes. Plus de 50 millions de transactions sont effectuées sur une base mensuelle, vous pouvez donc être sûr de trouver le meilleur programmeur pour votre entreprise SaaS.LinkedIn: L’une des plateformes les plus populaires et professionnelles qui ont aidé les pigistes et les clients en les connectant de divers endroits à travers le monde. world.Indeed: Encore une fois, l’une des plateformes les plus populaires utilisées par les indépendants et les clients se trouve. Le recruteur poste sur les exigences de l’emploi, le pigiste passe par le poste pour déterminer celui qui serait le plus spécifique à leur compétence et dix vont de l’avant et choisissent le recruteur.