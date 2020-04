Mettez du plaisir dans les affaires sérieuses

L’autre jour, je parlais à mon ami et collègue expert en expérience client (CX), Dan Gingiss. Il a expliqué comment il voyait les entreprises prendre quelque chose de vraiment ennuyeux ou très sérieux – ou les deux – et les rendre divertissantes. Il a donné un excellent exemple.

Dans un accord juridique, comme les accords que nous acceptons en ligne lorsque nous nous inscrivons à Spotify ou Netflix, il y a généralement beaucoup de «petits caractères». Ceci est rempli de clauses de non-responsabilité, de clauses d’indemnisation et plus encore. Des informations assez ennuyeuses, mais il est important de les partager avec les clients. La plupart des gens l’ignorent; seul un (très) petit pourcentage de personnes prend le temps de lire exactement ce qu’elles acceptent. Un des clients de Dan a trouvé un moyen d’attirer plus d’attention. Plutôt que de donner aux «petits caractères» une rubrique juridique, ils l’ont intitulée «Covering Our Butts». Cela a attiré l’attention dessus, et devinez quoi? Plus de gens le lisent.

Le fait est que vous pouvez adopter une approche légère à des problèmes graves et obtenir d’excellents résultats. Bien sûr, il y a un temps et une place pour ce type d’humour. Si vous êtes comme moi, au moment où j’ai entendu l’exemple de Dan, je me demandais déjà où je pouvais utiliser ce principe.

Récemment, un de nos abonnés à Shepard Letter a partagé un exemple de ce qu’ils utilisent au lieu de la musique traditionnelle lorsqu’un client est mis en attente. Certaines entreprises font preuve de créativité et font des annonces ou partagent des conseils sur la façon d’utiliser leurs produits. Mais la société de ce gentleman fait quelque chose de différent… si différent, en fait, que les clients demandent en fait d’être remis en attente. Son entreprise a une série de cinq messages sous forme de questions triviales.

La plupart des questions triviales concernent le sport, mais ce ne sont pas nécessairement des questions qui exigeraient que vous soyez un vrai fan de sport pour y répondre. Au lieu de cela, ils optent pour quelque chose de général qui pourrait être intéressant – même si c’est trivial – pour tout le monde. Par exemple, “Pourquoi la maison a-t-elle la forme d’un plat?” Ou: «Pourquoi la distance entre le monticule du lanceur et le marbre est-elle de 60 pieds et six pouces? Pourquoi pas seulement 60 pieds? ” Si les gens ne sont pas en attente assez longtemps pour entendre la réponse, certains ont demandé à être mis en attente! L’expérience de votre client lors de sa mise en attente évoque-t-elle ce type de réponse? (C’est une question rhétorique.)

Où pouvez-vous mettre un peu de plaisir dans ce qui pourrait normalement être moyen et typique? Je parie que si vous vous êtes assis avec votre équipe et avez partagé ces exemples, vous pouvez trouver d’excellentes réponses à cette question. Même si votre entreprise est très sérieuse, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas sourire ou vous amuser, même juste un peu… ou peut-être beaucoup!

