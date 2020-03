Mexicains qui vivent au quotidien, les plus vulnérables au coronavirus

«Ce sont des emplois qui ne peuvent pas changer de place car les travailleurs domestiques, beaucoup de ces unités économiques, micro et petites entreprises ne peuvent pas résister une semaine sans produire et générer des revenus, sans parler de trois mois. Ils seront les premières victimes des faillites et des licenciements », a averti Citizen Action Against Poverty, dans votre analyse, et qui ne peut pas faire du« home office »?

Selon l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI) et Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, 15 millions de personnes travaillent au Mexique avec un salaire insuffisant pour acquérir le panier de base de leur famille.

“Cette situation fait d’eux la population la plus vulnérable sur le plan économique pour faire face aux conséquences économiques et sociales qui arrêteront les activités en raison du passage du coronavirus au Mexique, et est indépendante du fait qu’ils travaillent dans le secteur formel ou informel, car il existe des entreprises formelles qui ils offrent des conditions précaires en termes de prestations sociales et de bas salaires », a expliqué Rogelio Gómez Hermosillo, coordinateur d’Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

De plus, il y a plus de 8 millions de chômeurs; 12,4 millions de travailleurs indépendants; 21 millions de personnes qui ont des emplois et travaillent dans des micro et petites unités économiques, rapporte des informations de Frente a la Pobreza.

Selon l’INEGI, 56,2% des personnes qui travaillent travaillent dans le secteur informel.

Même dans le secteur formel, il existe de petites entreprises, des professionnels indépendants qui dépendent de leur propre travail et rien d’autre, de sorte qu’ils n’ont pas beaucoup de force si leur marché est réduit en raison de l’arrêt des activités, même s’ils sont à l’IMSS ou à la SAT, a déclaré Rodolfo. de la Torre, directeur du Centre d’étude Espinosa Yglesias (CEEY).

Chaque entreprise ou personne aura une capacité économique différente pour faire face à la situation; “Ce n’est pas le même vendeur de tacos de panier, que la seule chose que l’on puisse vendre est son vélo pour survivre à une époque, qu’un atelier mécanique avec des machines, des stocks et des économies avec lesquels il peut résister davantage”, a expliqué De la Torre.

Le directeur du CEEY a estimé que les soutiens sociaux fournis par le gouvernement fédéral apportent une aide aux populations les plus vulnérables en santé, qui sont les personnes âgées, mais elles ne suffiront pas à répondre à tous les besoins générés par la crise de la santé publique et le rétablissement qui devra avoir lieu après le passage du coronavirus au Mexique.

Il convient de noter qu’en 2018, 71 millions 700 000 personnes n’avaient pas accès à la sécurité sociale; près de 6 personnes sur 10 (57%). Sur ces deux tiers, près de 48 millions vivent en zone urbaine.

Ce dimanche, la chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a annoncé que face à l’épidémie de COVID-19, à compter du lundi 23 mars, tous les musées, cinémas, théâtres, sports, zoos sont fermés et seront suspendus. événements religieux dans la capitale du pays.

Le fonctionnaire a souligné que des efforts seront faits pour garantir que 50% des travailleurs qui n’ont pas de tâches opérationnelles de fond dans les mairies puissent rester à la maison, ainsi que d’autres programmes afin que les mères et les pères avec un fils, une fille, qui ne le font pas. Ils iront à l’école à partir de lundi, resteront à la maison.

Le coronavirus entraînera une forte contraction du PIB mexicain cette année, les estimations allant d’une baisse de -1,5% à -5%. Gabriela Siller, directrice de l’analyse économique et financière de Banco Base, souligne certains points qui détermineront l’ampleur de la chute.

1. Le nombre de personnes infectées et mortes.

2. Combien de temps dure cette éventualité de santé.

3. L’impact que cela a sur l’économie américaine.

4. Dans quelle mesure la mobilité des personnes et des marchandises sera-t-elle affectée et combien de temps cela durera-t-il, notamment en termes de commerce international?

5. Des mesures contracycliques que le gouvernement mexicain peut appliquer pour atténuer la baisse du PIB et jeter les bases d’une reprise rapide.

