M&G décharge Ravenside Retail Park pour 51,4 M £

L’accord a été finalisé peu avant Noël

// M&G vend Ravenside Retail Park pour 51,4 millions de livres sterling à l’entrepôt Prologis

// Le parc commercial de 128 000 pieds carrés sera converti en entrepôts pour les détaillants en ligne

M&G a vendu Ravenside Retail Park à Edmonton, au nord de Londres, à l’entrepôt Prologis pour 51,4 millions de livres sterling.

Le parc de vente au détail de 128 000 pieds carrés a été acheté pour être converti en entrepôts pour les détaillants en ligne.

L’accord a été finalisé peu de temps avant Noël.

LIRE LA SUITE: M&G prolonge l’interdiction des retraits d’un fonds de 2,5 milliards de livres sterling

Le parc comprend sept unités de vente au détail. Une unité est vacante et les occupants des autres unités comprennent Argos, Carpetright, Mothercare, Wren, Tapi Carpets et Wickes.

«Le marché de la vente au détail au Royaume-Uni évolue, car de plus en plus de personnes commandent des produits en ligne. Pour cette raison, nos clients, qui comprennent des noms de détaillants domestiques tels qu’Amazon, Argos et John Lewis, ont besoin d’installations logistiques à proximité de l’endroit où les gens vivent et travaillent, afin de pouvoir effectuer efficacement les livraisons des marchandises commandées en ligne », Prologis, responsable du déploiement des capitaux au Royaume-Uni. A déclaré Robin Woodbridge.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette