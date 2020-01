M&G, «l’ennui» de la stabilité et comment trouver la performance

L’équipe Multi Asset de M & G présente sa stratégie pour 2020 à Milan, dans le cadre du Palazzo Parigi. L’équipe, qui gère plus de 17 milliards d’euros d’actifs, fonde son processus d’investissement sur deux facteurs clés: la diversification et une analyse d’évaluation basée sur des éléments de finance comportementale, c’est-à-dire la philosophie d’investissement «épisodique», qui vise tirer parti des effets du comportement humain sur les prix des actifs, permettant aux gestionnaires de faire face à la volatilité à court terme comme source de rendement dans différentes conditions de marché.

Évitez que les émotions dominent

Ouvrir les œuvres, c’est Andrea Orsi (photo), responsable pays de la société en Italie et en Grèce: «Depuis plus de 15 ans, notre équipe multi-actifs adopte une approche distinctive qui inclut des éléments de finance comportementale. Cela permet aux managers d’identifier les épisodes dans lesquels les émotions l’emportent sur l’analyse des fondamentaux, créant des opportunités intéressantes et générant du profit. ” Il entre en contact avec Steven Andrew, gérant du M&G (Lux) Income Allocation Fund, qui précise qu ‘”en rencontrant les clients nous constatons une grande inquiétude quant à la performance des marchés, malgré l’excellente performance de 2019. Nous sommes toujours en présence de la longue vague” de la volatilité enregistrée en 2018, mais si nous regardons les données de croissance et les principaux fondamentaux économiques, nous pouvons voir comment nous nous trouvons dans une phase de stabilité substantielle “, explique-t-il.

“2019 a enregistré une solide performance des actions et des obligations, similaire à la performance des actions.”

L’ennui de la stabilité

La phase de stabilité substantielle expliquée par Andrew est définie par le manager lui-même comme “un peu ennuyeuse”. “La situation actuelle du marché est un moyen substantiel dans lequel les actifs peuvent augmenter ou diminuer, mais modérément”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas une histoire avec un récit captivant, calme si l’on veut, mais aussi beaucoup mieux pour un investisseur de long terme et pour ceux qui sont prêts à exploiter l’écart entre les fondamentaux et une attitude pessimiste généralisée des investisseurs”. 2020 semble avoir bien commencé et l’humeur des investisseurs est passée de pessimiste à neutre: “Nous tablons sur une croissance modérée et en 2020 il faudra être tactique et sélectif. Peurs de récession? Ils ne sont pas confirmés par ce que nous voyons. “

Juan Nevado, Co-gérant du M&G (Lux) Conservative Allocation Fund et du M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund, explique que «compte tenu du contexte de marché actuel caractérisé par des tensions géopolitiques et des taux extrêmement bas, en 2020, il sera crucial pour les investisseurs de s’appuyer sur une approche flexible et dynamique, capable de s’adapter aux conditions changeantes du marché ».