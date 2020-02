Michael Bloomberg offre 150 $ aux influenceurs qui le soutiendront sur Instagram

7 février 2020, par Alberto Battaglia

Il y a des choses que l’argent ne peut pas acheter. Mais l’approbation des influenceurs sur Instagram n’est pas comme le véritable amour, le faire payer. Et c’est exactement ce que fait le candidat principal démocrate Michael Bloomberg. L’ancien maire milliardaire de New York, tel que rapporté par le Guardian, a offert 150 $ pour chaque poste que les influenceurs répartiront sur le net pour soutenir sa campagne pour les primaires.

L’équipe Bloomberg utilise la plateforme marketing Tribe, sur laquelle des annonces et des offres d’emploi sont publiées pour plus de 68 000 influenceurs. L’offre lancée aux candidats est la suivante: expliquer “pourquoi Mike Bloomberg est le candidat éligible qui peut monter à la mêlée, travailler avec tous les partis politiques afin que TOUS les Américains se sentent entendus et respectés”. L’invitation lancée aux influenceurs, dont l’exigence est simplement d’avoir au moins mille abonnés et de ne pas avoir publié de contenu grossier ou ouvertement négatif, est de “soyez honnête, passionné et vous-même!».

L’annonce de l’équipe Bloomberg invite les influenceurs à utiliser des images ou des vidéos pour expliquer leur “décision” de soutenir Bloomberg dans la campagne pour les primaires. Si l’opération est effectuée conformément aux directives Instagram, les publications doivent être marquées comme sponsorisées, ce qui indique clairement à quel point la position peut être totalement désintéressée.

Propagande Bloomberg

L’utilisation de l’influence économique n’est pas nouvelle pour la campagne Bloomberg: un investissement de 100 millions de dollars a été annoncé en novembre dernier pour une campagne en ligne visant à discréditer Donald Trump dans les principaux États avant les élections. À l’époque, le New York Times qualifiait cette action de propagande de “démonstration sans précédent de solidité financière”.

