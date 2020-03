Michelin prolonge son arrêt temporaire d’activité en Espagne en raison du coronavirus

Michelin a annoncé la prolongation de la fermeture de ses activités industrielles en Espagne ainsi que de son centre d’expérience situé à Almería en raison de la pandémie provoquée par le coronavirus COVID-19. Initialement, la cessation de l’activité a été fixée à huit jours. Maintenant, cela dure au moins une semaine de plus.

Lundi 16 mars dernier Michelin, l’un des principaux fabricants de pneus, a annoncé l’arrêt temporaire de son activité en Espagne en raison de la pandémie générée par la coronavirus COVID-19. Une décision qui visait à prévenir la propagation du virus et à protéger son personnel. La pause initiale devait durer huit jours. Cependant, nous avons déjà prévu que, plus que prévu, cela ne serait pas suffisant et devrait être étendu. Et il en a été ainsi.

Michelin annonce la prolongation de l’arrêt de ses activités industrielles en Espagne et aussi de son Centre d’expérience d’Almería. N’oubliez pas qu’en Espagne, il existe quatre usines Michelin. On les trouve aux endroits suivants: Lasarte-Oria (Guipúzcoa), Vitoria-Gasteiz (Álava), Aranda de Duero (Burgos) et Valladolid.

Michelin a temporairement fermé toutes ses usines en Espagne.

La société souligne que bon une partie de son activité commerciale et de distribution reste active grâce au fait qu’une grande partie du personnel travaille à distance. Michelin a également précisé que la direction de l’entreprise reste en contact avec les représentants des travailleurs pour étudier les différentes formules permettant de gérer la situation de son personnel.

Comme nous l’avons souligné, il a été décidé appliquer le télétravail pour les salariés qui peuvent ainsi exercer leur fonction, mais la possibilité d’appliquer des congés, une flexibilité individuelle, une flexibilité collective ou encore l’application d’un ERTE (Temporary Employment Regulation File) est également envisagée. Michelin se souvient que cet arrêt de l’activité implique “De fortes dégradations économiques et sociales qui nécessiteront des efforts de la part de tous”.

D’autres fabricants de pneus comme Continental ou Pirelli ont également cessé leur activité industrielle sur le territoire européen. Le secteur automobile en Europe a été paralysé par le coronavirus. Les usines d’automobiles, de composants et de fournisseurs ont fermé leurs portes dans le but de ralentir la propagation du virus. L’Espagne est l’un des pays les plus touchés par cette situation car c’est l’un des principaux constructeurs automobiles.