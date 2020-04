Microsoft s’apprête à repousser les versions de Windows 10X et Surface Neo jusqu’en 2021

Un responsable de Microsoft aurait déclaré à son équipe que la plate-forme ne serait pas disponible avant la fin de 2020.

Microsoft pourrait ne pas être en mesure de publier Windows 10X et son matériel phare, le Surface Neo, au cours de cette année civile. Selon Mary Jo Foley de ZDNet, le chef de produit Microsoft Panos Panay a déclaré à certains membres de son équipe que le géant de la technologie ne livrerait pas la nouvelle plate-forme et les appareils à double écran auxquels elle est destinée avant la fin de l’année. En outre, la société n’autorisera pas non plus les fabricants tiers à expédier des appareils exécutant le système d’exploitation.

Microsoft a présenté Windows 10X en 2019, le présentant comme une variante du système d’exploitation conçu pour les machines à deux écrans. Il prévoyait d’expédier le Surface Neo, son premier appareil phare 10X, à temps pour la saison des vacances 2020, mais cela pourrait ne plus se produire.

Bien que le retard soit probablement dû à la pandémie de coronavirus, Foley dit que Microsoft a également décidé de donner la priorité au fonctionnement du 10X sur des appareils à écran unique comme les 2-en-1 avant de donner accès au public. La société espère, semble-t-il, livrer certaines des fonctionnalités de la plate-forme avant que le système d’exploitation lui-même ne soit disponible, afin que nous puissions avoir un avant-goût du 10X dans une prochaine mise à jour de Windows 10.

