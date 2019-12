Miguel Moreno Tripp: L'expérience

Source: Courtoisie

Il y a 10 ans, il aurait été impensable de penser à taux d'intérêt négatifs. Il est contre-intuitif de penser que je peux emprunter et qu'ils me paieront pour cela.

Selon le CFA, les taux d'intérêt peuvent être analyser de différentes manières. L'un est une compensation pour l'utilisation de l'argent; Un autre consiste en un taux d'actualisation permettant de générer des flux de trésorerie équivalents au fil du temps, par exemple en ramenant les flux de trésorerie futurs à leur valeur actuelle. Également comme coût d'opportunité pour décider entre les alternatives, entre autres.

Par la même construction d'un taux d'intérêt, on laisse entendre qu'il ne pouvait pas être négatif. Si quelqu'un me prête, par exemple, mille pesos à payer en un an, je demanderais une compensation de au moins l'inflation car le pouvoir d'achat de la monnaie ne serait plus le même aujourd'hui qu'un an plus tard.

Le report de la consommation a un coût. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui (se souvient?) Je vais apprécier ce que je vais faire avec cet argent mais qui me l'a prêté, non, jusqu'à ce que je le rende.

Je ne dois pas nier, le paiement que je n'ai pas. Ou encore, le prêteur demandera une compensation pour le risque de contrepartie. Entre une personne physique et une personne morale, la première est généralement plus à risque. Même au niveau des pays, il existe différents risques dans ce qui serait le risque pays.

Tous les éléments ci-dessus représenteront un charge charge qui demande de l'argent, donc non seulement gratuitement, mais des taux négatifs, n'a aucun sens.

Les banques centrales comptaient traditionnellement quatre "Armes" pour l'exécution de la politique monétaire: réserve légale, taux d'actualisation, opérations d'open market et ce qu'on appelait les pactes de gentlemen. Au Mexique, la réserve légale a été exclue et nous en sommes venus à avoir "Le court" qui a été remplacé par le taux cible, un mécanisme actuellement en vigueur. Dans d'autres pays, la soi-disant réduction quantitative ou expansion quantitative a été mise en œuvre, mais pas dans notre pays. Tout pour contrôler l'inflation, selon le mandat de chaque banque centrale. Cependant, des taux négatifs ont été mis en œuvre comme mesure de relance de l'économie.

Cette semaine, la Riskbank – banque centrale suédoise – a décidé de mettre fin à ce qui était pour beaucoup une expérience. Le même que Paul Kruguer a appelé cette expérience une politique "Sadomonetarist". Déjà avec cela nous permet de voir la gravité de la mesure.

La Suède ce fut l'une des premières banques centrales mettre en œuvre cette mesure il y a cinq ans et maintenant ce sera un laboratoire vivant pour tester comment les banques centrales font une fois qu'elles veulent partir.

Bien qu'une croissance économique significative ne soit pas atteinte, les niveaux d'inflation sont déjà à leur niveau niveau cible Mais, œil, ils étaient en dessous de leur objectif d'inflation de 2%.

Qu'a-t-on appris? Il est peut-être trop tôt pour tirer des conclusions, mais les inconvénients étaient du côté de l'investisseur car, comme nous l'avons dit au début, il peut y avoir "Déjeuner gratuit".

Le Mexique n'aurait pas pu entrer dans ce scénario. Notre thème est le risque pays. Si nous considérons que le taux neutre C'est la somme de l'inflation plus la croissance, nous parlerons de 3% plus 2% et pourtant le taux cible est à 7,25% avec la dernière baisse. On pourrait donc penser que le différentiel n'est rien d'autre que le prix des actions et omissions du pays. Cela a été très cher.

Je vous souhaite le meilleur pour ces vacances.

