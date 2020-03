Mikel Azcona: “Je voudrais retourner au WTCR, mais je le dois à la CUPRA”

Mikel Azcona continuera en 2020 en tant que pilote CUPRA Racing. Cependant, le pilote espagnol n’a pas encore défini son programme sportif pour la nouvelle saison, la firme espagnole n’ayant pas encore confirmé son implication dans le WTCR. Après avoir fait de brillants débuts en Coupe du monde des voitures de tourisme, Azcona avoue qu’il aimerait rejouer le WTCR en 2020, bien qu’il soit soumis aux préférences de CUPRA. À cet égard, il convient de rappeler que le pilote navarrais a terminé sixième de sa première année dans le concours après avoir ajouté une victoire et cinq podiums.

Concernant votre relation avec CUPRA dans votre vie, Mikel Azcona Il a assuré: “Il y a encore beaucoup à voir sur mon avenir. J’ai commencé une nouvelle étape et maintenant je me consacre corps et âme à mon travail de pilote CUPRA. J’ai emménagé dans un appartement près du siège de la CUPRA et je travaille avec eux depuis des mois. J’ai pu tester le nouveau Concours León à plusieurs reprises qui débutera cette année et auquel j’ai participé à son développement avec Jordi Gené. Je vais aux installations de la CUPRA deux ou trois fois par semaine, je fais un peu de tout. “

Lynk & Co répète le programme des quatre voitures au WTCR 2020

En ce qui concerne son avenir, Azcona ne donne pas de bons indices, bien qu’il précise quelle option il aime le plus: “Avec Gené j’ai travaillé plusieurs fois et c’est spectaculaire parce que chaque fois que je le fais, j’apprends beaucoup de lui. C’est un grand professionnel et il m’aide beaucoup parce qu’il m’aide à tout comprendre. Nous attendons tous de voir quand la saison commencera et quel est mon programme. J’aimerais revenir au WTCR, mais je le dois à la CUPRA et je vais me battre pour la victoire et obtenir les meilleurs résultats pour eux où que je participe. ”