Milltek Active Sound Control rendra même votre son électrique comme un V8

Les systèmes de son artificiel sont là pour rester à l’intérieur de certaines voitures, à la fois bon marché et à prix élevé. Et qu’en est-il des systèmes externes? Ainsi, vous pouvez rendre le son d’une voiture complètement différent.

Avec l’arrivée sur le marché des véhicules hybrides – et plus tard des véhicules électriques – le problème du bruit est venu à la table. Pas par excès, mais par son absence. Habitué à remarquer les véhicules qui nous entourent, grâce principalement à l’ouïe, un véhicule électrique (ou hybride fonctionnant avec le moteur arrêté) comporte un risque inhérent. Mais les spécialistes de l’évasion britannique Milltek ils ont la solution avec leur Contrôle actif du son. Et oui, avec une voiture normale, vous pouvez également l’utiliser.

Nous avons tous probablement pris plus d’une frayeur en traversant sans le savoir et être soudain surpris par une voiture dont vous ne saviez même pas qu’elle était là. La vérité est que sûrement des années avant, vous aurez eu peur d’un autre type de véhicule qui est également très silencieux: le vélo. Et comme vous pouvez l’imaginer, la prolifération des systèmes de transport individuels tels que les patins électriques et similaires a fait que nous ne pouvons plus compter autant sur notre audition et sur notre vue.

Il n’y a vraiment pas d’autre solution pour les vélos que de forcer la mise d’une carte sur les rayons. La même chose se produit dans le cas des scooters électriques ou similaires, dont le danger diminue à mesure que leur vitesse est limitée lorsqu’ils doivent limiter l’espace avec les piétons. Au moins, ils sont désormais réglementés.

Composants système

Mais, Et les voitures? Bien après de nombreuses années de débat, ils ont finalement accepté. Ainsi, tous les véhicules électriques et hybrides vendus à partir de juillet 2021, doivent disposer d’un avertisseur acoustique comme avertissement standard de leur présence.

Ce dispositif d’avertissement sera appelé «AVAS» et son son devrait être similaire à celui d’un moteur à combustion. C’est logique, car notre corps est programmé pour le percevoir comme un danger. Peut-être que les générations futures déjà améliorées vers la version 2.0 ne deviendront pas aussi dépendantes des oreilles que nous.

Les paramètres établis par l’Union européenne précisent qu’à 20 km / h, l’intensité du son doit être comprise entre 56 dB et 75 dB. De plus, sa fréquence doit changer lors de l’accélération pour atteindre 1600 Hz, suffisamment pour que les personnes âgées (qui perdent l’audition aux basses fréquences avec l’âge) puissent également la percevoir.

Évidemment l’un des avantages des véhicules électriques se perd lorsqu’ils circulent dans la ville, et ce n’est autre que la réduction des bruits gênants. Les problèmes de santé causés par le bruit sont connus, mais pas seulement sur le lieu de travail, mais aussi au quotidien. Des études récentes montrent qu’elles provoquent un grand nombre de maladies et de problèmes associés.

Avant l’entrée en vigueur de cette réglementation européenne, les Britanniques de Milltek pensaient déjà aux utilisateurs de l’électricité et de l’hybride. Bien que les moteurs électriques surpassent les moteurs à combustion ayant des caractéristiques similaires (couple de démarrage maximal, poussée constante, etc.), un point très important est perdu que chaque pétrolier apprécie et qui n’est autre que le son.

C’est pourquoi ils ont lancé le système Active Sound Control, qui est toujours un son artificiel généré, mais dans ce cas, pas par les haut-parleurs de la voiture pour que les occupants l’apprécient, mais à l’extérieur, étant perçu à la fois par le conducteur et les gens autour de nous.

L’idée est ingénieuse, car elle ressemble à la fin silencieuse d’un échappement normal. À l’intérieur se trouve un haut-parleur en fibre de carbone. Un module connecté à l’ECU de la voiture via le port OBD gère le son du haut-parleur en fonction de plusieurs paramètres tels que la vitesse, la position des gaz ou la vitesse.

Le fait que le son sort par un échappement rend tout plus réaliste que vous ne le pensez. Le Milltek Active Sound Control est complété par une application pour smartphone à partir de laquelle vous pouvez gérer différentes options, du type de son souhaité au volume ou à la tonalité.

De la même manière, il peut être déconnecté car, par exemple, lorsque nous entrons dans un quartier résidentiel et que nous ne voulons pas déranger les voisins. Dans les vidéos suivantes, vous pouvez voir parfaitement comment cela fonctionne:

Milltek a développé le système, non seulement pour les voitures électriques et hybrides, mais pour tout type de voiture, y compris les voitures à combustion, qu’elles soient à essence ou diesel. Comme les réglementations se sont resserrées et que les voitures ont dû réduire les décibels qui sortent de l’échappement, certains manquent le son guttural du moteur lors de l’accélération.

Milltek propose deux solutions différentes, consistant en un ou deux systèmes de génération de son. Bien sûr, le système coûte autant ou plus que le montage d’un échappement qui émet plus de son dans notre voiture. Comme nous l’avons vu sur sa page, l’équipe composée d’un seul générateur coûte 1537 livres, environ 1750 euros à changer.

Si nous optons pour le système double, le prix monte déjà à 2 444 livres ou, ce qui est le même, à 2 790 euros. Comme je l’ai dit, pour ce prix, vous pouvez avoir un système d’échappement qui améliore les performances de la voiture et encore plus léger que le standard. Bien sûr, si vous avez une électrique, c’est la seule solution.