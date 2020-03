Mini Future: outil efficace dans les stratégies de couverture de portefeuille

Alors que les marchés boursiers tentent de retrouver le fond après une phase de choc intense qui a conduit les principales listes internationales à perdre plus de 30% en quelques semaines, la tension reste forte. La forte intervention des banques centrales semble pour l’instant apaiser les eaux, tandis que la politique européenne et américaine n’a pas encore trouvé de cadre pour les stimuli nécessaires à l’économie. Il existe plusieurs inconnues, notamment liées à l’évolution que connaît le coronavirus aux USA et qui pourrait mettre le moteur de l’économie occidentale en difficulté. Par conséquent, la prudence reste de mise.

Précisément pour les raisons mentionnées ci-dessus, il peut être utile d’apprendre à utiliser des certificats à effet de levier pour les opérations de couverture de portefeuille. Cet outil peut être utile à la fois aux conseillers financiers et aux investisseurs, afin de limiter les dommages dans les phases de forte volatilité des marchés.

Le meilleur outil parmi les certificats sur le marché aujourd’hui pour mettre en œuvre une stratégie de couverture de portefeuille est le Mini Future. Dans cet article, après avoir expliqué le fonctionnement de ces produits, nous verrons comment les utiliser en couverture de portefeuille, via l’outil de couverture BNP Paribas. Outil qui simplifie considérablement le travail de calcul nécessaire à la mise en œuvre de ces stratégies.

Mini Future: levier dynamique sans effet cumulatif

la Mini Future sont des certificats qui permettent à l’investisseur d’opérer sur plusieurs sous-jacents (actions, indices, matières premières, devises) à effet de levier. Ce sont des instruments négociés sur le système commercial multilatéral SeDeX de Borsa Italiana où ils peuvent être librement échangés en tant qu’action ordinaire.

L’achat d’un Mini Future permet donc à l’investisseur d’utiliser uniquement une partie du capital qui aurait dû investir pour acheter directement l’actif sous-jacent. Le reste du capital, égal à la grève, est en effet mis à disposition par l’émetteur. D’où l’effet de levier qui le caractérise. La grève n’est pas fixée pendant la vie du Mini Future mais il est revu quotidiennement sur la base du coût du prêt. Ce niveau aura tendance à augmenter pour le Mini Long et à diminuer pour le Mini Short.

La grève est fondamentale dans le calcul du prix du Mini Future, comme le montre l’image suivante.

L’une des forces de ce produit réside donc dans la simplicité de calcul des prix qui, dans Mini Futures, est influencée exclusivement par les variations de prix du sous-jacent et non par les autres composants, tels que la volatilité implicite et d’autres facteurs du marché. Le taux de change présent dans la formule ne doit évidemment être pris en compte que si la devise du sous-jacent est différente de l’euro.

L’effet de levier dans Mini Futures est une fonctionnalité dynamique. En fait, ce niveau change continuellement en fonction de la distance du sous-jacent par rapport au niveau de frappe. Dans tous les cas, l’investisseur décide de l’effet de levier au moment de l’investissement, qui reste alors inchangé jusqu’à la clôture de la position. Même le Effet de levier dans les Mini Futures il peut être facilement calculé à tout moment en raison de la division entre la valeur du sous-jacent et le prix des mini futures, ce dernier multiplié par la parité et tout taux de change, comme le montre l’image.

Un avantage de ce type de produit, ainsi que des autres certificats à effet de levier, est que il n’est jamais possible de perdre plus que le capital investi, éliminant ainsi le problème de la marge type des futures. Souvent, en fait, une bonne stratégie pour ceux qui les utilisent pour trader est d’investir directement dans ce produit le montant maximum autorisé par nous pour le stop loss. Par exemple, si en moyenne je ne veux pas perdre plus de 500 euros sur une seule transaction, cela peut être le montant à utiliser pour l’opération de trading Mini Future.

Pour ceux qui sont déjà habitués à l’utilisation de certificats, ils savent également que le Mini Future a un autre avantage par rapport aux autres produits financiers et Fixed Leva (un autre type de certificat de levier). Il n’est pas affecté par l’effet composé. Il s’agit d’un effet mathématique qui caractérise certains produits financiers et est dû au recalcul de l’effet de levier sur une base quotidienne qui ne se produit que si le produit est détenu dans le portefeuille pendant deux jours de marché ou plus. Une conséquence directe de cet effet est que, en détenant le produit plusieurs jours dans le portefeuille, la performance de l’instrument (par exemple un levier fixe ou un ETF à effet de levier) sur plusieurs jours de marché peut différer de manière significative (positive ou négative) de la performance du sous-jacent, le tout amplifié par l’effet de levier. Tout cela rend difficile la gestion des investissements dans les opérations sur plusieurs jours. C’est un problème cela ne concerne pas Mini Futures.

Une housse pratique sur le Ftse Mib

BNP Paribas est certainement l’un des principaux émetteurs de produits Mini Future en Italie, avec une gamme très large tant pour les actifs sous-jacents (actions, indices, matières premières, devises) que pour le levier. Sur le site, l’émetteur français a mis à disposition, unique en son genre, un outil qui permet au consultant ou à l’investisseur de calculer facilement et rapidement le nombre de Mini Future Short nécessaires pour couvrir leur position. Voyons étape par étape, avec un exemple, comment fonctionne l’outil que vous trouvez sur le lien: (https://investimenti.bnpparibas.it/certificates-leva/mini-future-certificate/calcolacopOVER)

Par exemple, disons que nous voulons couvrir une position sur l’indice italien pour 70 000 euros. La première étape qui me demandera de compléter le programme est liée à la classe du sous-jacent (un indice), le sous-jacent sur lequel je veux me couvrir, ou le Ftse Mib et la valeur du portefeuille à couvrir: 70.000 euros. En démarrant la recherche, je pourrai accéder à tous les produits utiles à la couverture et je devrai en sélectionner un.

Supposons que nous choisissions le Mini Short ISIN NL0014465783 qui, au moment de la rédaction de l’article, affiche un effet de levier égal à 2,51 fois. Le programme nous indiquera immédiatement le nombre de certificats à acheter, soit 42 332, pour un total d’environ 28 600 euros. La valeur totale du portefeuille sera d’environ 98 600 euros. Ainsi, je pourrai couvrir mon investissement en cas de baisse de l’indice. Mais le programme imaginé par BNP Paribas va également plus loin et me permet de développer des scénarios.

En fait, le programme me pose, comme troisième question, la prévision de la performance du sous-jacent pour vérifier comment la couverture protégera l’investissement initial. En saisissant le prix attendu du Ftse Mib, nous supposons 14 500 points et les jours où nous nous attendons à ce qu’il atteigne ce niveau (30 jours), le programme me permettra de vérifier l’effet de la couverture. Dans cet exemple, j’aurai perdu plus de 12% sur mon investissement initial, passé de 70000 à 61474 euros, mais sur les Mini Shorts j’aurai gagné plus de 29%, passant de 28575 à 36917 euros, avec un résultat positif en couverture.