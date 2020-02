Minibond: année record 2019. Les émissions, la collecte et les émetteurs augmentent

Une année record pour l’industrie des minibonds qui en 2019 se confirme comme une source de financement en croissance continue, alternative et complémentaire au crédit bancaire, pour accéder au marché concurrentiel des investisseurs professionnels, presque une “ formation ” pour des opérations plus complexes ultérieures telles que le private equity ou cotation en bourse.

Numéros dénoyautés importants de la sixième édition du Rapport italien sur les minibonds créé par l’Observatoire de l’École de gestion de l’École polytechnique de Milan sur 536 entreprises italiennes qui ont placé des minibonds de novembre 2012 au 31 décembre 2019.

L’Observatoire révèle une augmentation du nombre d’émissions de 24,7% de plus que l’année précédente, soit 207, soit une bonne 183 sociétés émettrices dont 129 pour la première fois et + 21,1% pour le flux de dépôts à 1,18 milliard d’euros. 69,4% des sociétés émettrices sont SpA, 28,4% Srl et 2,2% sociétés coopératives, des pourcentages qui restent stables par rapport à 2018. Le volume des revenus, en revanche, est très variable: 54 émetteurs (29,5 %) facturé moins de 10 millions d’euros avant placement. En ce qui concerne le secteur d’activité, la nette suprématie du secteur manufacturier se confirme (44,3% de l’échantillon).

En ce qui concerne la situation géographique, en revanche, il existe une nette prévalence de Régions du Nord: La Lombardie domine avec 41 diffuseurs (22,4% au niveau national), mais la Vénétie et le Trentin-Haut-Adige sont en croissance, grâce à certaines opérations de système telles que les obligations du Trentin et le Pluri Bond Turismo Veneto Spiagge, ainsi que les régions de En ce qui concerne les raisons du placement, l’objectif de financement de la croissance interne de l’entreprise (62,1%) et de restructuration des passifs financiers (12,7%) reste dominant, suite à la nécessité d’alimenter le cycle de trésorerie du fonds de roulement (PME) et stratégies de croissance externe par acquisitions (grandes entreprises).

Projections pour 2020

Selon une projection des flux de capitaux à refinancer, en 2020 les minibonds expirent pour 805 millions d’euros, alors qu’en 2021 le montant dû sera de 766 millions. La valeur moyenne du coupon fixe (la plus fréquente) pour l’ensemble de l’échantillon est de 4,89%, la valeur médiane de 5,00%. En 2019, la rémunération revient (4,42% en moyenne contre 5,07% l’année précédente) grâce également à de nombreuses émissions garanties par la Confidi ou par des entités publiques. Dans 26% des cas, les minibonds sont associés à une notation émise par les agences agréées, mais le pourcentage a encore baissé en 2019 pour s’établir à 14%.

Pour 2020, nos attentes sur le marché des minibonds sont optimistes – Commentaires IProfesseur Giancarlo Giudici, Directeur de l’Observatoire Minibond de l’École de gestion de l’École polytechnique de Milan – et nous estimons une nouvelle augmentation des émissions et du flux de collecte. Cependant, nous pensons que, face à de nombreuses initiatives du point de vue de l’offre de capital, il est important de stimuler la demande des entreprises pour soutenir de nouveaux investissements essentiels dans l’innovation, la technologie et la durabilité “.