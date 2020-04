Mode italienne: les stratégies de récupération de Carlo Capasa

Le président de la Chambre nationale de la mode italienne partage son plan Marshall pour la revitalisation de l’industrie

Organisée par Margherita Calabi

Le 5 juin 1947, à l’Université de Harvard, le secrétaire d’État américain George Marshall a annoncé le plan économique pour la reconstruction de l’Europe après la Seconde Guerre mondiale. aujourd’hui Carlo Capasa, président de la Chambre nationale de la mode italienne, parle à Wall Street Italie de son plan Marshall en faveur de l’industrie.

Carlo Capasa, président de la Chambre nationale de la mode italienne

Face au Coronavirus, la mode a fait son chemin: Giorgio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Prada et Moncler ne sont que quelques-uns des noms qui ont fait des dons importants aux principaux hôpitaux du pays. Quelles initiatives le système de mode doit-il prendre face à un éventuel changement de propension à consommer?

“Le système de la mode s’est révélé unifié et compact pour faire face à cette urgence. La grande générosité des marques est apparue non seulement à travers des initiatives individuelles, mais aussi à travers l’Italie, nous sommes avec vous, l’initiative lancée par CNMI. Pour répondre aux besoins du système de santé, des appareils respiratoires et d’autres matériels médicaux, tels que des masques chirurgicaux, des réactifs et des vêtements de protection, ont été donnés aux hôpitaux italiens par le biais du Commissaire extraordinaire aux urgences et à la protection civile. Nos marques associées ont fait don d’un montant non inférieur à la cotisation fournie par CNMI, les marques non associées d’un montant équivalent.

Afin de faire face au changement qui résultera de cette urgence, le système de la mode devra rester uni et il faudra étudier des initiatives qui peuvent sauver la productivité des petites, moyennes et grandes entreprises.

Nous devrons promouvoir une consommation plus consciente, des produits de qualité qui durent, moins de production mais plus de ventes à plein prix, moins de ventes et plus d’adhésion à de vrais moments de consommation. Il doit y avoir plus de respect pour la saisonnalité ».

L’Italie est le premier fabricant de mode au monde, ce secteur représente la deuxième industrie du pays. Quels sont les points les plus importants du plan Marshall que CNMI a présenté au Premier ministre?

«En tant que Chambre nationale de la mode, nous avons préparé et envoyé un document de propositions pour des interventions de soutien au secteur de la mode au Premier ministre et aux ministres compétents. Nous pensons que ce secteur devrait être inclus parmi les plus touchés par les conséquences de la propagation du virus d’impact Covid-19, comme le tourisme et les transports. Nos propositions ont pour but de ne perdre aucun effectif:

Une réduction des charges fiscales et sociales des entreprises impliquées dans la crise pour contenir les coûts salariaux.

• La création d’un fonds de garantie qui aidera les banques à reporter les échéances hypothécaires, à geler les intérêts et à octroyer ou augmenter les lignes de crédit nécessaires pour sortir de l’impasse des crises financières probables.

• L’introduction d’incitations fiscales pour promouvoir le détournement de production vers le Made in Italy.

• La suspension des avances fiscales de juin et novembre qui, compte tenu de l’effondrement probable de la rentabilité des entreprises en 2020, représenterait une très dangereuse augmentation de leur équilibre financier, créant des crédits supplémentaires à la Trésorerie en période de difficulté.

• La double déductibilité des investissements dans le marketing digital, pour pousser le seul mode de distribution qui ne soit pas autant affecté par l’urgence.

Défilé Versace automne-hiver 2020/21 lors de la Fashion Week de Milan

Les Fashion Weeks font partie intégrante de l’économie d’une ville, mais la plupart des événements du printemps ont été annulés. Qu’est-ce qui va changer?

“Après mûre réflexion, nous avons décidé de reporter les défilés et les présentations de Milano Moda Uomo jusqu’en septembre en même temps que la Semaine de la mode féminine, une décision difficile mais nécessaire étant donné l’urgence actuelle. Pitti Uomo a également été déplacé début septembre. En collaboration avec les 800 showrooms de Milan, nous étudions de nouveaux formats numériques et de nouvelles façons de se rencontrer pour créer, aux jours prévus par Milano Moda Uomo, d’autres moments de narration avec les plateformes B2B et B2C au profit des marques, des entreprises de luxe et de tous les acteurs du système “.

CNMI collabore avec l’agence ICE, le ministère des Affaires étrangères et la coopération internationale pour promouvoir les initiatives qui seront mises en œuvre au second semestre. Pouvez-vous anticiper quelque chose?

“Nous travaillons avec toutes les parties impliquées pour relancer notre secteur sur une piste à la fois physique et virtuelle.”

Ce qui se passe en Chine montre que la consommation reprendra. Que pouvons-nous apprendre du modèle chinois?

“La Chine est un exemple à suivre pour la manière dont elle a géré l’urgence et nous donne de l’espoir pour le positif. Il est essentiel en ce moment de suivre les directives des autorités, de mettre en place des contrôles médicaux également sur ceux qui ont développé des anticorps anti-virus, de travailler à la protection des aires protégées et à la traçabilité des potentiels positifs. Tout cela afin de rouvrir des sociétés et des entreprises dans les plus brefs délais et de revenir, bien que dans un premier temps avec les précautions nécessaires, à nos normes de production et de distribution “.

Nouvelles technologies et réseaux sociaux: comment peuvent-ils contribuer à transformer une crise en opportunité?

“Pendant la Fashion Week de février, nous avons lancé la Chine, nous sommes avec vous pour permettre au monde de la mode chinoise, qui n’a pas pu être physiquement présent à Milan en raison de l’urgence Covid-19, de vivre la même expérience de la Fashion Week. Grâce aux nouvelles technologies et plateformes locales (Tencent, Weibo, etc.), nous avons atteint numériquement plus de 27 millions d’utilisateurs.

Il est essentiel, en ce moment, de pouvoir utiliser les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour créer un sentiment de communauté et d’union “.

La galerie Vittorio Emanuele à Milan après les mesures restrictives émises par le gouvernement pour contenir l’urgence Covid-19

Dans l’attente du retour à la normale, quelles autres formes de contact peut-on trouver pour ne pas arrêter complètement l’entreprise?

“Certes, l’utilisation d’Internet et des achats en ligne peut être une solution. Le choix d’acheter en ligne, cependant, doit être un choix conscient. Je pense que les entreprises doivent actuellement faire un excellent travail de communication pour informer les consommateurs sur les mesures de sécurité prises pour protéger les travailleurs “.

En 2019, le système textile-mode italien élargi (qui comprend les bijoux, les cosmétiques et les lunettes) a dépassé les 90 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Est-il possible aujourd’hui de faire des prévisions pour cette année?

“Pour le moment, il est difficile de faire une prédiction précise, nous devons attendre l’évolution de l’urgence pour avoir une image plus claire. La baisse pourrait être comprise entre 15 et 30%. Cela dépendra de l’évolution du cadre général au second semestre. “

Le mannequin Bella Hadid dans les coulisses du défilé Fendi automne-hiver 2020/21

Post-coronavirus: comment les habitudes des gens vont-elles changer?

“Une fois l’urgence terminée, nous aurons une plus grande conscience de ce qui nous entoure et nous pourrons donner plus de valeur aux habitudes et aux détails de notre vie que nous tenions auparavant pour acquis. J’espère que nous donnerons plus de valeur à ce que nous consommons, préférant la qualité au produit jetable.

La durabilité doit être au centre de notre réflexion, car si nous détruisons notre habitat, nous nous détruisons nous-mêmes. J’espère que nous maintiendrons le sentiment de solidarité qui s’est créé à l’heure actuelle, car une société plus juste est une société meilleure “.

Shimon Peres, l’un des fondateurs de l’État d’Israël, a toujours dit: «Les pessimistes et les optimistes meurent de la même manière, mais vivent différemment. Je préfère vivre comme un optimiste. ” Quel est ton reflet?

“Je me considère comme un optimiste, j’ai confiance en la possibilité d’un changement positif. J’imagine un nouvel humanisme qui part d’une éducation forte et largement partagée et de valeurs profondes partagées, du respect de l’autre et de ce qui nous entoure, du soin des plus faibles, de la redécouverte de la sensibilité, des arts, de la beauté et de tout cela qui nous qualifie d’êtres humains “.

L’article complet a été publié dans le numéro d’avril du magazine Wall Street Italia.