Modifications du droit de timbre et de la planification dans le budget 2020

Le nouveau chancelier Rishi Sunak s’est engagé à «faire construire la Grande-Bretagne» dans son premier discours sur le budget hier. Voici quelques points clés du marché immobilier.

Après des semaines de spéculations sur la façon dont Rishi Sunak planifierait l’avenir de l’industrie du logement au Royaume-Uni, son discours a abordé hier certains des grands problèmes.

Sans surprise, le coronavirus a occupé le devant de la scène comme l’un des plus grands défis auxquels le pays – et le monde – est confronté en ce moment. Pour cela, il a promis un fonds d’urgence de 5 milliards de livres sterling pour le NHS, des fonds pour les difficultés des conseils et une aide aux petites entreprises, entre autres mesures.

Annonce du droit de timbre

Pour l’industrie du logement, il n’y avait aucune grande annonce sur le droit de timbre dans le budget que nous ne connaissions pas déjà. Il a annoncé que le supplément du droit de timbre pour les investisseurs étrangers serait fixé à 2%, à partir d’avril 2021. Cela donne aux acheteurs étrangers intéressés par la propriété britannique un solide 12 mois pour mener à bien leurs transactions.

Le changement a rencontré des réactions mitigées dans l’industrie. Certains y voient une étape positive pour ouvrir davantage le marché aux acheteurs nationaux. D’autres pensent que cela affectera le plus haut de gamme du marché, et épuisera également le stock locatif.

Neil Cobbold, directeur des ventes chez PayProp, a déclaré: «Une surtaxe supplémentaire de 2% pour les investisseurs étrangers aura certainement un impact sur la demande de propriétés dans les grandes villes d’Angleterre. Nous devrons attendre et voir si le fait de décourager les acheteurs étrangers entraîne une pénurie de logements locatifs à long terme.

«Cependant, des revenus supplémentaires provenant de ce supplément pourraient ouvrir la voie à une réduction ou à une révision de la taxe actuelle de 3% sur les résidences secondaires et les propriétés à louer.»

Aucun changement pour les acheteurs britanniques

Les taux de droits de timbre, les prélèvements et les exclusions restent les mêmes pour les acheteurs britanniques. Cela pourrait être une bonne nouvelle pour le marché du logement à court terme. Ceux qui avaient attendu en cas de changement peuvent désormais poursuivre leurs achats.

Cependant, cela signifie que les investisseurs immobiliers et les propriétaires sont toujours responsables de la surtaxe de 3%. Bien que le marché ait principalement résisté à ce prélèvement, beaucoup pensent qu’une réduction stimulerait le secteur locatif privé et le marché du logement en général.

Dans d’autres nouvelles fiscales, le Trésor maintient l’impôt sur les sociétés à 19%. Avec un nombre croissant de propriétaires opérant par le biais de sociétés anonymes, c’est un point clé à prendre en compte dans les plans futurs.

Modifications de la planification

Rishi Sunak a promis une nouvelle annonce plus détaillée sur les changements de planification du secrétaire au logement. Il s’est engagé à «faire entrer notre système de planification dans le 21e siècle».

En plus de cela, le budget a révélé qu’il y aura 400 millions de livres sterling de financement supplémentaire pour la construction de friches industrielles dans les régions du pays. C’est un signe positif pour les promoteurs immobiliers dans les zones urbaines en particulier, où la demande est en augmentation. Les investisseurs immobiliers, les acheteurs de maison et les locataires privés sont plus que jamais désireux de considérer des emplacements bien connectés, en centre-ville et en centre-ville.

Le chancelier a également annoncé 12 milliards de livres sterling pour étendre le programme de maisons abordables. Cela encouragera les promoteurs à intégrer le logement abordable dans leurs projets. Un financement d’une valeur de 1,1 milliard de livres sterling est également prévu pour la construction de 70 000 logements supplémentaires dans les zones à forte demande au Royaume-Uni.

Plus de financement pour l’enlèvement des revêtements de grande hauteur

Le scandale du revêtement a touché des centaines de milliers de personnes à travers le pays, déclenché par la catastrophe de la Grenfell Tower à Londres. Le gouvernement a maintenant promis un nouveau fonds pour la sécurité des bâtiments d’une valeur de 1 milliard de livres sterling. Cela aidera à éliminer tous les revêtements dangereux de chaque bâtiment résidentiel privé et social de plus de 18 mètres de haut. Il n’y aura plus d’exclusion pour les revêtements en matériau composite non-aluminium (ACM).

Avec plus de rapports récemment sur des personnes prises au piège dans des maisons dangereuses, incapables de vendre, ce sera une bonne nouvelle pour beaucoup. Il inspirera également confiance aux acheteurs qui envisagent des immeubles de grande hauteur.

Les dépenses d’infrastructure pour stimuler le logement

Le gouvernement dépensera plus de 600 milliards de livres sterling pour les routes, le rail, le haut débit et le logement d’ici le milieu de 2025. Cela signifie tripler l’investissement net moyen réalisé au cours des 40 dernières années dans ces secteurs, ainsi que le haut débit et la recherche.

Une grande partie de cet argent servira à améliorer les réseaux ferroviaires. Le hub ferroviaire des Midlands recevra 20 millions de livres sterling, tandis que d’autres zones régionales bénéficieront d’un coup de pouce significatif. Il comprend également 27 milliards de livres sterling pour les routes et autoroutes du pays, améliorant 4 000 miles de routes.

L’idée est de «monter de niveau» dans certaines parties du Royaume-Uni, en ciblant les dépenses loin de Londres et du sud-est. Pour la Northern Powerhouse et le Midlands Engine, il s’agit d’une énorme avancée positive. En améliorant les infrastructures pour les entreprises et les résidents, l’attrait de ces zones devrait augmenter, stimulant les marchés du logement loin de la capitale.

Baisse des taux d’intérêt

La baisse des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre est une réponse directe à l’effet du coronavirus sur l’économie britannique. En ramenant les taux de 0,75% à 0,25%, on espère que cela amortira le coup de l’impact à mesure que la crise se prolongera. Il s’agit de la première baisse des taux d’intérêt d’urgence depuis octobre 2008.

Mark Carney, gouverneur de la Banque d’Angleterre, a déclaré: “Le rôle de la Banque d’Angleterre est d’aider les entreprises et les ménages britanniques à gérer un choc économique qui pourrait s’avérer important et brutal, mais devrait être temporaire.”

Pour les emprunteurs hypothécaires, certains pourraient voir les taux baisser en conséquence. Les taux hypothécaires fonctionnent déjà à des niveaux très compétitifs, il reste donc à voir comment cela va changer.

De même, les épargnants peuvent ne pas remarquer beaucoup de différence. Les taux d’épargne sont déjà extrêmement bas pour la plupart des gens. Pour la plupart de ceux qui ont des sommes d’argent importantes à investir, d’autres moyens tels que l’investissement immobilier peuvent déjà offrir de meilleurs rendements que les comptes d’épargne. Pour ceux qui sont tentés par les actions et les actions, les récents accidents peuvent avoir dissuadé certains d’investir sur ces marchés.

Commentaire de l’industrie sur le budget 2020

Ian Larkin, PDG du courtier hypothécaire en ligne Trussle, a déclaré: «Le budget d’aujourd’hui et la baisse antérieure des taux de la Banque d’Angleterre indiquent une réponse économique solide à la menace du coronavirus. Nous espérons que cette action coordonnée et rapide contribuera à rassurer les propriétaires et à maintenir les prêts hypothécaires.

“Au milieu de l’incertitude liée au coronavirus, nous continuons de fournir des conseils à nos clients. Nous espérons voir les prêteurs rassurer que les demandes de prêt hypothécaire existantes seront traitées comme d’habitude et qu’ils répercuteront la baisse des taux d’intérêt, le cas échéant.

“Nous soutenons également l’extension par le Chancelier du programme de maisons abordables à 12,2 milliards de livres sterling et nous prévoyons qu’il injectera une activité bienvenue dans le secteur britannique de la construction de maisons.”

Nigel Purves, COO chez Wayhome, a déclaré: «Il serait surprenant que le coronavirus n’ait pas dominé le premier budget de Rishi Sunak – compte tenu de l’ampleur de sa contagion ces dernières semaines.

“Cependant, comme l’a dit la chancelière,” le coronavirus n’est pas le seul défi auquel le pays est confronté “. Bien qu’il ait réduit les impôts et ouvert les robinets des dépenses d’infrastructure, il est clair que pas assez n’a été fait pour le logement. C’est particulièrement le cas pour les millions de «locataires réticents» – des personnes solvables qui ne peuvent tout simplement pas acheter une propriété convenant à leurs besoins.

«La construction de nouvelles maisons est une chose – mais avec l’augmentation de la demande, il faut un effort concerté pour aider les gens à accéder à la propriété.»