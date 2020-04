Modifications que vous devez apporter à la messagerie et au marketing de votre marque pendant la pandémie

Des commandes d’abris sur place aux licenciements massifs, la pandémie de COVID-19 a nui à de nombreuses entreprises. En conséquence, les entreprises du monde entier ont suspendu leur marketing et leurs promotions.

Bien que vous ne vouliez certainement pas tenter de tirer parti d’une crise, ce n’est pas le moment de sombrer. Tout cela met en péril les relations que vous avez nouées avec votre clientèle. Comme le dit le proverbe, «hors de vue, hors de l’esprit».

Les moments d’incertitude sont les moments pour communiquer avec votre public. Et les clients veulent des informations: êtes-vous ouvert? Avez-vous des produits en stock? Comment atténuez-vous les risques?

De plus, ce n’est pas comme si l’achat avait complètement cessé. La distanciation sociale a fait chuter les visites en magasin de 90% en un mois, mais une grande partie de ce trafic s’est déplacée en ligne. Il ne vous reste plus qu’à suivre le mouvement et à déplacer vos communications des canaux traditionnels vers les options numériques. Médial social, pour sa part, est un endroit idéal pour faire preuve de créativité avec l’engagement.

Marketing pendant une crise

Les grandes marques commercialisent des perturbations – et des récessions ultérieures – quelle qu’en soit la cause. Au cours des prochains mois, vous devrez peut-être apporter des changements radicaux à votre marketing pour mieux servir vos clients. Il vous faudra ajuster la messagerie de la campagne pour refléter les circonstances, en gardant les interactions à la fois empathiques et authentiques.

Bien que les stratégies varient d’une entreprise à l’autre, voici quelques bons points de départ:

1. Répondre aux préoccupations des consommateurs concernant la sécurité.

Les entreprises doivent répondre à toute crise et COVID-19 n’est pas différent. Gardez votre messagerie informative en communiquant les mesures proactives que vous prenez pour atténuer les risques pour les consommateurs et les membres du personnel (par exemple, fermetures de magasins, changements de politique, options de livraison, ramassage en bordure de rue, etc.). Une signalisation supplémentaire peut également être nécessaire pour les points de vente. De nombreuses épiceries, par exemple, affichent des informations concernant la distance de sécurité, l’inventaire actuel et les pratiques de nettoyage.

Pour les entreprises B2B, la messagerie peut sembler légèrement différente et inclure des informations, des études de cas et des rapports sur les raisons des changements de stratégie. Quoi qu’il en soit, votre message doit garantir aux clients qu’ils peuvent compter sur vous en tant que partenaire. Facebook, par exemple, a vu une augmentation du trafic – principalement dans la messagerie privée et les appels vidéo. Qu’est-ce que cela pourrait signifier pour la stratégie marketing d’un partenaire? Vous voudrez expliquer comment ajuster en conséquence.

2. Ajustez les campagnes de marketing numérique.

Pendant une crise, il est important de passer en revue tout le marketing actuellement dans votre pipeline. La dernière chose que vous voulez faire est de publier une annonce qui peut sembler inappropriée ou insensible. Au fur et à mesure que vous faites le point sur les éléments à ajuster et à hiérarchiser, déterminez si vous devez également faire pivoter certaines de vos stratégies.

Voici quelques ajustements que vous pourriez faire:

Campagnes de paiement au clic. Ajoutez de nouveaux mots clés à exclure qui empêchent la diffusion de vos annonces dans les recherches non pertinentes à mesure que les tendances évoluent. Les mots clés à exclure permettent de garantir que vos annonces sont déclenchées uniquement par des recherches pertinentes, ce qui augmente idéalement votre taux de clics et votre niveau de qualité.Remarketing. Développez votre période d’analyse de remarketing de la valeur par défaut de 30 jours à 180+ jours. Cela vous aidera à faire du remarketing auprès d’un plus grand nombre de personnes qui ont déjà manifesté de l’intérêt pour votre marque, et gardera votre message en tête pour toute personne qui n’a pas visité votre site Web depuis 30 jours. Ceci est particulièrement important pour les petits concessionnaires qui pourraient avoir des audiences plus petites.Des médias sociaux. Tirez parti de la vue, du son et des mouvements d’Instagram, de Facebook et d’autres points de vente pour vous connecter avec les clients.

Au-delà de ces suggestions, n’oubliez pas vos fiches d’entreprise. Mettez à jour votre magasin ou vos heures d’ouverture sur vos profils principaux à travers les différents moteurs de recherche. Google autorise même les entreprises à marquer leurs emplacements comme “temporairement fermés”. Le changement apparaît dans les résultats de recherche et sur Google Maps, permettant de notifier le trafic sur mobile et sur ordinateur. Faites de même pour vos pages de réseaux sociaux. Pendant que vous y êtes, mettez en évidence les heures ou offres spéciales pour les clients essentiels ou à risque, y compris les professionnels de la santé, les travailleurs des services et les seniors.

3. Recherchez des solutions de commerce électronique.

Il est tout à fait naturel pour les gens de déplacer encore plus de leurs achats en ligne en ce moment. Suivez les consommateurs en vous associant à une place de marché en ligne. Créez votre propre boutique en ligne avec une plateforme de commerce électronique. Vous pouvez également vouloir tirer parti de la logistique interne pour «livrer» des produits et services.

4. Continuez à planifier pour l’avenir.

Bien que vous puissiez vous retrouver en train de suspendre certaines campagnes ou de faire pivoter votre messagerie pour refléter l’état actuel des choses, n’oubliez pas que cela aussi passera. Élaborez une stratégie sur vos prochaines étapes pour savoir quand l’épidémie est contenue. Un article de publipostage qui dit: «Vous nous avez manqué» ou «Merci de votre fidélité» pourrait être un bon retour aux affaires. Une offre spéciale peut être un ajout bienvenu à toute campagne, en particulier pour toute personne qui a été financièrement touchée pendant la pandémie.

Une fois bien fait, vous pouvez capitaliser sur le flot massif de consommateurs prêts à acheter une fois la vie revenue à la normale. Il suffit de reconnaître que la messagerie doit toujours être sympathique et centrée sur les offres. Et si vous avez utilisé la pandémie comme un moment pour prospecter de nouveaux clients ou clients, vous pourriez finir par atteindre une toute nouvelle démographie.

Lorsque rien ne fonctionne comme d’habitude, les préoccupations des clients doivent être traitées le plus rapidement et le plus délicatement possible. C’est là que votre marketing intervient. N’abandonnez pas les personnes qui ont contribué à bâtir votre marque. Restez connecté, offrez des informations et dites-leur que vous êtes toujours là.

Pour plus de conseils sur la meilleure façon de communiquer avec vos clients en ligne pendant la pandémie, téléchargez le guide des meilleures pratiques en matière de communication de crise.

Auteur: Shelley Washburn

Shelley Washburn est présidente de GSM, une société de marketing à service complet spécialisée dans les solutions numériques et directes pour l’industrie automobile. Shelley a plus de 30 ans d’expérience dans le secteur automobile, y compris des postes de direction chez Ford, Toyota et Lincoln-Mercury. Elle a passé les 14 dernières années chez… Voir le profil complet ›