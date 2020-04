Mon expérience avec Brave Browser

Nous continuons cette série consacrée à l’analyse du fonctionnement de Brave Browser, grâce à mon expérience avec le moteur de recherche pendant 7 jours consécutifs. Cette fois, nous parlerons de la confidentialité que Brave vous offre en tant qu’utilisateur. Se référant en particulier à deux fonctionnalités: l’utilisation de DuckDuckGo et son mode de navigation privé avec et sans Tor.

Pourquoi n’ai-je pas utilisé DuckDuckGo pendant mon expérience Brave?

Nous comprenons tous que Brave Browser a été spécialement conçu comme un navigateur privé. Autrement dit, une entreprise dont l’activité n’est pas axée sur la collecte de données utilisateur. Au contraire, leur objectif est de vous offrir des fonctionnalités de navigation privée si formidables qu’ils peuvent les télécharger et les utiliser en toute confiance.

Il n’est donc pas surprenant que la première suggestion (in) décente que Brave Browser m’ait faite lorsque je l’ai téléchargée était d’utiliser DuckDuckGo comme moteur de recherche d’en-tête. Bien que je connaissais déjà DuckDuckGo par ouï-dire, et je savais que c’était un moteur de recherche qui ne recueille absolument aucune de vos données, je dois dire que je ne lui ai jamais donné de chance jusqu’à présent.

Et cela semblait être la paire parfaite, un navigateur qui me permet d’utiliser Internet sans collecter mes données personnelles et un moteur de recherche qui ne stocke aucune de mes recherches. Contrairement à Google, qui même en utilisant Brave et non Chrome, continue de collecter toutes mes activités dans son moteur de recherche.

Je dis “continuer” car j’ai finalement décidé de ne pas utiliser DuckDuckGo. Et, dès que Brave a recommandé le moteur de recherche, j’ai décidé de faire plusieurs recherches de test, des plus simples, en tant qu’acteurs, à des choses plus compliquées, telles que les données historiques.

Et bien que DuckDuckGo ait fonctionné correctement à chaque fois, il n’a pas l’étendue des résultats, de l’organisation ou du classement fournis par Google. Ce qui, avec l’inconvénient de ne pas avoir de produits Google à portée de main, m’a fait décider de rester fidèle au grand G, du moins à cet égard.

DuckDuckGo ne m'a pas accompagné lors de mon expérience avec Brave Browser

Le navigateur est-il privé?

Mais en parlant de confidentialité, il y a encore un sujet important à commenter. Nous nous référons au mode de navigation privée de Brave Browser, l’une des fonctionnalités les plus populaires du navigateur. Et dont, je dois l’avouer, j’ai été plus curieux lors de mon expérience avec Brave. Eh bien, cela vous permet d’utiliser Tor, le programme qui masque votre adresse IP lors de la navigation sur Internet, directement depuis le navigateur.

Ceci, pour ceux d’entre nous qui vivent dans des pays où la censure apparaît de temps en temps sur Internet, est une caractéristique très importante. Sans oublier l’avantage qu’en mode de navigation privée sans Tor, vos données ne sont pas collectées non plus. Quelque chose que la plupart des navigateurs échouent.

Cependant, à la fin de la journée, cette fonctionnalité de Brave n’était pas pratique pour mon quotidien. Eh bien, l’utilisation de Tor dans le navigateur a rendu ma connexion Internet si lente que je ne pouvais pas parcourir quelques pages avant d’abandonner. Une situation qui ne s’est pas améliorée aux occasions suivantes où j’ai essayé l’application.

Malgré cela, je suis conscient que la vitesse de connexion au Venezuela a probablement été la principale cause de ce problème.

Et malgré cela, le mode de navigation privée sans Tor était suffisamment satisfaisant pour que je considère que juste pour la facilité de pouvoir naviguer, sachant que personne ne recueille une seule lettre de ce que vous écrivez, cela vaut le coup vaut la peine de télécharger Brave Browser.

Le mode de navigation privée de Brave Browser est l'une de ses fonctionnalités les plus remarquables

