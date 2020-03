Monaco termine son Grand Prix cette année

Ce jeudi, la Formule 1 a annoncé que le Grand Prix de Hollande, d’Espagne et de Monaco était également suspendu par la contingence mondiale de COVID-19, et quelques minutes plus tard les organisateurs de la course de la Principauté seront annulés cette année.

C’est la première fois depuis 1954 que le Grand Prix de Monaco ne se déroule pas dans la saison de haut vol, après être entré au championnat du monde lors de la saison 1955.

Avec ce report, le début provisoire de la saison 2020 de Formule 1 aurait lieu du 5 au 7 juin en Azerbaïdjan, et depuis hier le grand cirque avait annoncé des mesures pour tenter de réorganiser le calendrier de cette année, comme l’imposition de Vacances de 21 jours entre mars et avril pour toutes les équipes, ce qui se passe traditionnellement en août.

Avec cela, la F1 veut avoir de l’espace libre pour pouvoir réorganiser les courses et récupérer la majorité des 7 Grands Prix suspendus jusqu’à présent (Australie, Bahreïn, Vietnam, Chine, Pays-Bas, Espagne et Monaco), pour avoir une saison d’au moins 19 courses (Monaco a déjà dit non, il ne reste plus qu’à savoir lequel pourrait être éliminé) qui se termine début décembre.

De plus, il a été annoncé que l’entrée en vigueur du nouveau règlement technique pour les monoplaces et le règlement de réduction des coûts seront reportés jusqu’en 2022.

.