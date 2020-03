Monedero termine la phase bêta de son portefeuille multidevises

En février, c’était le lancement officiel de Monedero, un portefeuille multi-devises qui vise à éliminer les barrières techniques qui existent pour utiliser les crypto-monnaies, tout en sauvant la sécurité et la confidentialité de ses utilisateurs.

L’équipe de Sac à main Il offre une application sécurisée et facile à utiliser pour gérer plusieurs crypto-monnaies. Pour ce faire, il utilise un système de sécurité décentralisé et cloud dans lequel l’utilisateur ne perd jamais le contrôle de sa clé privée, mais avec lequel il peut retrouver l’accès à ses fonds s’il ne le possède pas.

Wallet est une application qui Il vous permet de protéger gratuitement les crypto-monnaies, de les échanger à faible commission et de ne demander aucune information personnelle.

Le portefeuille multi-devises est disponible en version Web afin que les utilisateurs puissent gérer leurs crypto-monnaies où qu’ils aillent. De plus, la phase de développement des versions iOS et Android sera bientôt terminée.

Portefeuille: accessible et personnalisé

Monedero offre une plateforme très conviviale qui peut être exploitée à la fois par des utilisateurs expérimentés et par ceux qui utilisent des crypto-monnaies pour la première fois.

Sur un seul écran, il offre la possibilité de surveiller l’équilibre des crypto-monnaies que l’utilisateur préfère, leur valeur actuelle et les fluctuations que la cryptoactive a eues dans une période de 24 heures ou 30 jours.

De plus, Monedero est entièrement personnalisable, étant en mesure de sélectionner les actifs avec lesquels vous souhaitez négocier et la monnaie fiduciaire dans laquelle vous souhaitez voir le solde reflété. Avec un support initial pour BTC, ETH, BCH, DASH, LTC, BSV, USDT, TUSD, USDC et ZRX; Monedero prévoit de gérer plus de 100 crypto-monnaies et jetons dans un avenir proche.

Ce n’est pas un service de bourse rigide et impersonnel. Ce portefeuille de crypto-monnaies a été créé par et pour les hispanophones, qui souhaitent accompagner leurs utilisateurs chaque fois qu’ils en ont besoin.

Toute la documentation, l’interface et le support de Monedero ont été conçus pour que, indépendamment de l’âge, du sexe, de la nationalité ou de l’idéologie, n’importe qui puisse devenir un utilisateur de crypto-monnaie.

Sécurité et confort au même endroit

L’équipe Monedero a compris que la possibilité de perdre la clé privée peut dissuader les utilisateurs d’utiliser un service décentralisé, dans lequel personne à part eux ne protège l’accès aux fonds.

Pour cette raison, il a décidé combiner le meilleur des portefeuilles centralisés et décentralisés. Dès les premiers secours, confort et facilité d’accès. Pour vous connecter à Wallet, vous n’avez besoin que d’un e-mail et d’un mot de passe.

Et comme tout portefeuille décentralisé, Monedero donne aux utilisateurs un contrôle absolu sur leur clé privée. Ainsi, il met à votre disposition une Mnémonique ou une Graine que vous pouvez télécharger à tout moment.

Le portefeuille multi-devises Monedero a été conçu avec les normes de sécurité les plus élevées. Il combine les algorithmes SHA-256 et Bcrypt avec le stockage distribué IPFS pour garder l’accès des utilisateurs à la clé privée protégé de manière très confortable. Email, mot de passe et trois questions de sécurité garder les fonds entièrement protégés et seul l’utilisateur est celui qui les connaît.

À propos de l’équipe

Monedero a été développé par une équipe qui depuis 2015 produit des logiciels pour prendre des crypto-monnaies dans le monde entier. Il est composé de personnes originaires d’Espagne, du Chili et d’Argentine, qui travaillent quotidiennement pour améliorer la gestion de l’argent dans leurs communautés.

En 2019, l’équipe a décidé de commencer le développement de Monedero et un an plus tard, elle a déjà clôturé sa phase bêta avec des résultats satisfaisants de qualité, de sécurité et de stabilité.

Des années d’expérience garantissent aux utilisateurs du logiciel sécurisé Monedero, où la gestion des cryptomonnaies deviendra une expérience enrichissante pour l’utilisateur. L’inscription est entièrement gratuite et les commissions de change sont les plus compétitives du marché. Vous pouvez commencer à faire partie de la communauté Monedero ici.

Vous pouvez contacter l’équipe en envoyant un e-mail à [email protected].

