Monica Aspe sera la nouvelle directrice par intérim d’AT & T

“Mónica Aspe a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des télécommunications, dans les secteurs public et commercial au Mexique”, a indiqué la société dans un communiqué.

Avant de rejoindre AT&T au Mexique en 2018, Mónica a travaillé au Ministère des relations étrangères, représentant le Mexique auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et a occupé divers postes au sein du Secrétariat des communications et des transports (SCT) .

Laurent Therivel a pris ses fonctions de PDG en novembre 2018 et a occupé d’autres postes au sein de l’entreprise, notamment celui de vice-président principal des finances pour AT&T Business et de vice-président principal des solutions commerciales pour AT&T.

.