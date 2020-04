Monsoon Accessorize avertit les fournisseurs en cas d’annulation de commande

Le fondateur de Monsoon Accessorize, Peter Simon, a écrit aux fournisseurs dans lesquels il a émis l’avertissement tout en fournissant une mise à jour sur la position du détaillant.// Monsoon Accessorize informe les fournisseurs qu’il peut être nécessaire d’annuler ou de réduire les commandes de l’automne 2020 // Il a déclaré que la commande n’avait pas été reçue dans sa distribution britannique centre d’ici le 19 mars sera annulé // Il demanderait une remise sur toutes les autres commandes en transit

Monsoon Accessorize aurait déclaré à ses fournisseurs qu’il pourrait être nécessaire d’annuler ou de réduire ses commandes de l’automne 2020 afin d’atténuer l’impact financier de la pandémie de coronavirus.

Selon Drapers, le fondateur du détaillant, Peter Simon, a écrit aux fournisseurs dans lesquels il a émis l’avertissement tout en fournissant une mise à jour sur la position de Monsoon Accessorize.

“Nous examinons notre position automne / hiver sur les commandes existantes et futures et nous serons en contact concernant ce que nous pourrons accepter en fonction du nouveau niveau du poste commercial Covid-19”, a écrit Simon.

Alors que la chaîne de supermarchés a déclaré avoir reçu 90% de ses commandes du printemps 2020 au prix fort, elle a déclaré aux fournisseurs qu’elle annulerait les 10% restants non reçus dans son centre de distribution britannique d’ici le 19 mars.

Les commandes actuellement en transit seront traitées au cas par cas, bien que Monsoon Accessorize ait déclaré qu’elle pourrait potentiellement les accepter avec une remise de 30%.

Le détaillant a déjà étendu ses délais de paiement de 90 jours à 120 jours.

La nouvelle survient après que le détaillant a rédigé le mois dernier des experts en restructuration de FRP Advisory pour effectuer une revue stratégique, avec une possible vente de l’entreprise comme une option.

Monsoon Accessorize a déclaré qu’il était en avance sur le plan financier établi lors de son CVA en 2019 et qu’il se négociait bien jusqu’en mars, mais comme de nombreux autres détaillants, il a été touché par Covid-19 lorsqu’il a été contraint de fermer des magasins en raison de la confinement.

“Il est devenu clair à partir de notre revue d’activité que nous ne pouvons pas sortir de l’épidémie de Covid-19 sans prendre une série de décisions difficiles, y compris en ce qui concerne les commandes de stock”, a déclaré Simon dans sa lettre, vue par Drapers.

«Je peux vous assurer que ces décisions n’ont pas été prises à la légère et je suis pleinement conscient des implications potentielles que cela pourrait avoir pour nos fournisseurs qui font face à des défis de trésorerie similaires de Covid-19 qui ont actuellement un impact sur vos propres entreprises et employés.

«Nous nous engageons à travailler pour stabiliser la position de nos entreprises afin de faire en sorte que nous sortions de l’éclosion de Covid-19 une entreprise solide et résiliente pour l’avenir.

«Dans le cadre de cette stratégie, nous avons déjà exploré et utilisé des programmes de soutien du gouvernement britannique dans certains domaines.

«Nous avons également entrepris un examen rigoureux de nos activités, de nos flux de trésorerie et de nos positions en actions et avons par la suite mis en œuvre un certain nombre de processus de contrôle des coûts pour améliorer notre situation de trésorerie, y compris les paiements d’impôt différé et les vacances demandées par nos propriétaires.»

