Montée des «pod people»

Alors que les touristes cherchent à pousser leur dollar de voyage toujours plus loin, une entreprise de Kiwi encaisse… un grand moment. Bien que Jucy Snooze n’ait pas l’intention d’étendre ses pods de micro-hébergement eux-mêmes, elle a l’intention de s’assurer une plus grande part du marché de l’hébergement touristique.

«Nous souhaitons pénétrer le marché australien depuis un certain temps», confirme le PDG de Jucy, Tim Alpe, «les emplacements des nouveaux hôtels seront alignés sur la distribution de notre flotte de location de véhicules, qui offre une expérience de voyage plus fluide. “

Actuellement, Jucy Snooze possède des hôtels pod à Auckland, Queenstown et Christchurch. Cependant, maintenant que la société australienne Event Hospitality & Entertainment Limited (EVENT) a acheté une participation de 50% dans l’entreprise, «peu» pourrait vraiment devenir la prochaine grande chose à travers le fossé et même plus loin.

«Sans cet investissement, nous aurions pu ouvrir un nouveau site toutes les quelques années, mais nous espérons désormais étendre considérablement l’offre Jucy Snooze», ajoute M. Alpe. “EVENT apporte une expérience significative dans le développement hôtelier, l’approvisionnement, la nourriture et les boissons, et les opérations ainsi que l’investissement en capital et l’accès à de nouveaux sites en Australie.”

EVENT exploite des cinémas, des hôtels (y compris les marques Rydges, QT et Atura) et des complexes hôteliers.

