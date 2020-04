Monza prévient: répéter l’Australie serait “désastreux”

La Formule 1 a éliminé toutes les possibilités Il a dû commencer la saison en Australie, mais finalement la réalité a mis fin à ses espoirs et le Grand Prix a dû être annulé quelques minutes après le début de la première séance d’essais libres, les mécaniciens réchauffant les moteurs et les fans attendant l’entrée du circuit.

Quelque chose qui, s’il était répété, serait profondément négatif, affirme Angelo Sticchi Damiani, président de l’Automobile Club d’Italia. “Nous ne pouvons plus nous permettre de faire des erreurs comme en Australie, lorsque le GP a été annulé alors que le public était déjà sur la piste. Ce fut un revers pour tout le monde, de Liberty Media aux équipes locales et aux organisateurs. Recommencer puis être contraint d’arrêter serait un désastre.

En plus de la mauvaise image donnée par la Formule 1, les organisateurs du Grand Prix d’Australie ont dû faire face aux frais de mise en place et de préparation d’un événement qui n’a finalement pas eu lieu. Quelque chose qui a conduit d’autres circuits comme Monaco et l’Azerbaïdjan à annuler et à reporter prématurément leurs événements respectifs pour éviter le risque d’assumer des dépenses irrécouvrables.

“Les équipes ont demandé un préavis de 90 jours pour recommencer et si nous pensons à juillet, nous serions en retard”

“Nous traversons une situation de grande incertitude et à ce moment nous devons agir avec prudence et attention”, se souvient Sticchi Damiani. “La priorité est de comprendre ce qui se passe dans les pays qui accueillent le Grand Prix, ainsi qu’en Italie et en Grande-Bretagne, où se trouvent la plupart des paddock”.

En effet, la Formule 1 prévoit de commencer la saison début juillet en Autriche, mais cela dépendra de la situation non seulement dans le pays alpin, mais aussi dans d’autres régions européennes beaucoup plus touchées par les coronavirus comme l’Italie ou la Grande-Bretagne, qui représentent ensemble le siège de neuf des dix équipes de la grille.

Certaines équipes ont également demandé 90 jours pour préparer le début de la saison, ce qui compliquerait encore les choses. «Les équipes ont demandé un préavis de 90 jours pour recommencer et si nous pensons à juillet, nous serions en retard. Peut-être faut-il repenser et 60 suffisent », conclut Sticchi Damiani.