Moody’s abaisse la note de Repsol à «Baa2»

L’agence de notation de crédit Moody’s a décidé de revoir à la baisse la note de Repsol en tant qu’émetteur à long terme, à “ Baa2 ”, tout en mettant les perspectives de la société “ négatives ”, comme annoncé jeudi une déclaration.

L’agence de notation des risques a expliqué que la modification de la note correspond à l’expansion de l’épidémie de coronavirus, à la détérioration des perspectives de croissance mondiale et à la baisse des prix du pétrole.

“Le secteur du pétrole et du gaz a été l’un des plus touchés de manière significative par le choc, étant donné sa sensibilité à la confiance et à la demande des consommateurs, ce qui se produit à un moment où de nombreuses sociétés pétrolières et gazières ils se sont engagés à dépenser des sommes considérables pour atteindre leurs objectifs de transition énergétique à long terme “, a expliqué Moody’s.

La réduction maintient Repsol au niveau de la spéculation. Cependant, Moody’sa ajouté que même avant l’apparition de la pandémie de Covid-19, les mesures de Repsol étaient «faiblement positionnées» dans la catégorie «Baa1».

La société estime que la compagnie pétrolière espagnole aura besoin de plus de deux ans pour enregistrer des comptes correspondant à la note «Baa1», c’est pourquoi elle a approuvé la réduction. “En outre, il existe une incertitude importante concernant le degré de détérioration de l’environnement économique dans ses activités” en amont “et” en aval “, ainsi que la rapidité de la reprise, qui se reflète dans la perspective” négative “” , a ajouté la maison de notation.

Moody’s estime que les activités d’exploration et de production «souffriront» de la baisse des prix du pétrole, qui sont tombés à environ 25 $ ou 30 $ le baril ces dernières semaines. Pour l’agence, le prix du brut ne reviendra pas au consensus entre 50 et 70 dollars le baril avant 2022.

Cependant, l’agence “reconnaît que Repsol prend des mesures immédiates pour protéger ses flux de trésorerie et son bilan, ce que la société espère compenser largement la baisse des flux de trésorerie d’exploitation”.

