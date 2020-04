Moody’s baisse la note de la dette du Mexique …

La détérioration continue de la situation financière et opérationnelle de Pemex érode la solidité budgétaire du souverain, qui est sous la pression du ralentissement de la croissance des recettes fiscales compte tenu de la faiblesse de l’économie, a indiqué l’agence de notation.

Il a ajouté qu’il y avait une détérioration du cadre des politiques publiques et des capacités institutionnelles.

“La note de Baa1 tient compte de l’ampleur et de la diversité de l’économie, de l’absence de déséquilibres macroéconomiques importants et de sa solidité budgétaire, qui, bien qu’elle se détériore, est comparable à celle de ses pairs notés Baa1. Le profil de crédit est également soutenu par un système financier sain et un cadre de politique monétaire solide “, a-t-il déclaré.

Moody’s a expliqué que les perspectives négatives reflètent le risque que la solidité économique et budgétaire se détériore encore plus que prévu en raison de l’incertitude persistante concernant l’orientation des politiques publiques à moyen terme et des réponses des politiques publiques qui ont été insuffisante pour relever efficacement à la fois les défis économiques auxquels le pays est confronté et les problèmes financiers et opérationnels de Pemex.

Dans un communiqué publié après l’annonce de Moody’s, le ministère des Finances a noté que les trois agences de notation conviennent que le Mexique a une histoire de politique budgétaire hautement crédible et prudente, ainsi que l’engagement du gouvernement à assumer des finances publiques responsables.

“Les fondements institutionnels et économiques de notre pays sont solides”, a-t-il assuré.

Le Trésor a expliqué que le pays dispose de «tampons» tels que les 158,4 millions de pesos du Fonds de stabilisation des recettes budgétaires (FEIP), les couvertures pétrolières, un taux de change flexible; en plus d’une ligne de crédit avec le FMI pour 61,4 milliards de dollars, des lignes de change avec la Fed et le Trésor américain, ainsi que la participation continue du secteur privé pour conclure des accords commerciaux, tels que le T-MEC.

