Moody’s dégrade les perspectives des banques espagnoles à un niveau négatif

L’agence de notation de crédit Moody’s a décidé de ramener les perspectives du système bancaire espagnol à «négatives», de «stables», étant donné que l’Espagne sera l’un des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19 et entrera récession en 2020 du fait des mesures de confinement mises en place, qui éroderont la qualité des actifs et la rentabilité des banques espagnoles.

En plus de la banque espagnole, Moody’s a détérioré ses perspectives pour les systèmes de cinq autres pays européens (France, Italie, Danemark, Pays-Bas et Belgique) de stable, tandis qu’il a confirmé ses attentes négatives pour les banques d’Allemagne et du Royaume-Uni. United et a maintenu une perspective stable pour les systèmes bancaires de la Suède et de la Suisse.

Dans le cas de l’Espagne, l’agence de notation des risques met en garde contre l’aggravation de l’environnement d’exploitation des entités du fait de l’impact de la pandémie sur l’économie de l’Espagne, l’un des pays les plus touchés par le virus, pour lequel Moody’s prévoit une baisse de la Le PIB en 2020, accompagné d’une augmentation du chômage, de nombreuses entreprises étant contraintes de suspendre leur activité, tandis que, à l’exception des dépenses publiques, toutes les composantes de la demande enregistreront des baisses importantes, surtout concentrées au deuxième trimestre 2020.

De même, l’agence souligne l’impact de la paralysie due à l’épidémie sur la qualité des actifs bancaires, qui se détériorera en raison de l’affaiblissement des comptes des ménages et des entreprises, bien qu’elle espère que les mesures de soutien du gouvernement empêcheront détérioration plus rapide de l’exposition des banques.

En ce sens, Moody’s souligne que la détérioration dépendra de la durée de la paralysie économique et rappelle que l’exposition des banques espagnoles aux actifs non productifs reste supérieure à la majorité de ses concurrents en Europe, malgré la forte baisse enregistrée ces dernières années.

En ce qui concerne la rentabilité des banques espagnoles, l’agence de notation des risques prévoit qu’elle sera mise sous pression par l’augmentation des provisions pour créances douteuses et la baisse des volumes de crédit, en plus du fait que les faibles taux d’intérêt continueront de peser sur les marges des entités.

