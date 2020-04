Moody’s maintient la note de Cepsa à «Baa3»

Moody’s maintient la cote de crédit de Cepsa à «Baa3», bien qu’elle ait abaissé ses perspectives de «stables» à «négatives», en raison de «l’incertitude» entourant la crise des coronavirus, qui a détérioré l’économie mondiale, ainsi que la prix du pétrole brut en raison de l’effondrement de la demande.

“Le secteur du pétrole et du gaz a été l’un des secteurs les plus touchés par ce” choc “, compte tenu de sa sensibilité à la demande et au sentiment des consommateurs, qui survient à un moment où de nombreux opérateurs pétroliers et gaziers sont devenus s’est engagé à dépenser des sommes considérables pour atteindre ses objectifs de transition énergétique à long terme », explique Moody’s.

L’agence de notation explique que la dégradation de son point de vue sur la multinationale espagnole reflète “l’incertitude importante” concernant son activité, “en amont” et “en aval”, ainsi que la vitesse qu’elle aura à la reprise attendue.

“Cette incertitude implique un risque accru qu’au cours des 12 ou 18 prochains mois, Cepsa ne soit pas en mesure de maintenir ses paramètres de crédit proportionnels à une notation” Baa3 “, comme le maintien d’un ratio entre les flux de trésorerie conservés et la dette nette de plus de 25 % », Indique l’agence de notation.

Cependant, Moody’s a décidé de garder cette note inchangée car elle s’attend à ce que la société soit en mesure de réduire «significativement» son capital et ses dépenses d’exploitation afin de protéger ses flux de trésorerie, elle l’encourage donc à réduire le dividende.

