Moody’s voit une relance européenne insuffisante

L’agence de notation de crédit Moody’s prévient que les plans de relance approuvés par divers gouvernements européens ne compenseront pas “complètement” les dommages économiques causés par la pandémie de coronavirus Covid-19, selon un rapport publié lundi par l’agence. .

Plus précisément, l’agence de notation des risques a expliqué que l’impact sur le crédit de l’épidémie virale varie considérablement selon les pays et les secteurs observés, bien que les mesures de relance et de soutien soient “globalement” positives pour les entreprises et neutres pour les billets souverains. Cependant, les effets positifs de ces programmes de soutien gouvernemental “ne compenseront pas totalement” les impacts économiques, a indiqué la firme.

“Alors que les politiques de soutien aideront les ménages et les entreprises, il existe une incertitude considérable quant à l’efficacité de ces mesures, et elles ne compenseront pas entièrement le préjudice économique et financier de la lutte contre la pandémie”, a déclaré le directeur général de la stratégie de crédit de Moody’s. , Colin Ellis, et co-auteur du rapport, qui se concentre sur les cinq plus grandes économies européennes (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Espagne).

“Par exemple, les banques et autres institutions financières seront probablement réticentes à accorder du crédit à des emprunteurs plus risqués, car les gouvernements ne garantiront pas entièrement les prêts”, a ajouté Ellis.

Les garanties de prêt ne fournissent qu’un coussin aux entreprises emprunteuses qui bénéficient déjà d’une liquidité suffisante et affecteront les plus solvables, a expliqué Moody’s.

D’un autre côté, bien que l’agence ait averti que les coûts budgétaires de ces programmes d’aide publique sont susceptibles d’être “considérables” et supérieurs aux déficits normaux en période de récession, elle a également reconnu que les États disposent de “forces et outils uniques” pour votre disposition.

