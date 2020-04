Moratoire sur les entreprises: plus de 73 000 demandes, les hypothèques immobilières la plus grande part

30 avril 2020, par Mariangela Tessa

Il y a environ 73 000 demandes de moratorium soumises par les entreprises italiennes après le lancement du Décret Cura Italia. Mais seulement un sur trois concerne les entreprises individuelles et les partenariats. La plus grande tranche des candidats est représentée des sociétés anonymes avec une part de 28,2% pour les partenariats et 2,4% pour les entreprises individuelles.

Ce sont les données publiées aujourd’hui par le CRIF, le Financial Intermediation Risk Center, une société privée qui gère un système d’information sur le crédit.

Sur le total des demandes, 20 500 concernent des hypothèques immobilières, 6 027 prêts personnels, 1 372 prêts finalisés et près de 2 456 contrats de crédit-bail et autres produits à tempérament. Cependant, la composante majoritaire est représentée par hypothèques de liquidité, avec plus de 42 200 demandes.

Pour les sociétés, le versement mensuel moyen suspendu grâce au moratoire est égal à 4 619 euros contre un montant résiduel de près de 284 000 euros. La tranche mensuelle des partenariats est nettement plus limitée, à hauteur de 1 774 euros, contre 699 euros pour les entreprises individuelles.

En quoi consiste le moratoire?

Pour répondre aux besoins des entreprises, qui subissent directement les effets de la crise résultant de l’urgence sanitaire, le moratoire lancé par le gouvernement avec le décret “Cura Italia” permet aux entreprises qui décident d’adhérer, sur une base volontaire, la possibilité de suspendre le remboursement de ses prêts à tempérament, ainsi que le gel des prêts sans échéance jusqu’au 30 septembre 2020.

Les mensualités suspendues sont apportées dans le CTI par les intermédiaires financiers à un montant égal à zéro, ergo rien n’est dû dans le mois sous réserve de suspension

Pour les contrats pour lesquels un moratoire a été accordé, la date de résiliation change: le plan de remboursement est prolongé et les versements suspendus seront restitués à la fin du délai naturel du contrat

Le nombre de jours expirés est gelé déjà en place au moment de la demande de moratoire (sous réserve du respect des critères d’accès à la même disposition), afin de ne dégrader en aucune manière la solvabilité du sujet

la les bénéficiaires des moratoires ne peuvent pas être déclarés comme créances irrécouvrables à partir du moment où le moratoire lui a été accordé

Les mesures de suspension des échéances grâce au moratoire sont considérées comme un événement totalement neutre dans les antécédents de crédit du bénéficiaire inscrit au SIC

