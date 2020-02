Morgan Stanley achète E * Trade. Objectif: renforcer la “gestion de patrimoine”

Méga-acquisition pour Morgan Stanley, qui met la main sur Courtier en ligne E * Trade. Une opération d’une valeur de 13 milliards de dollars, la plus importante d’une banque de Wall Street après la crise financière.

Objectif de prise de contrôle: renforcer la division de gestion de patrimoine, c’est-à-dire la gestion d’actifs des personnes à revenu moyen-élevé, une activité que le PDG James Gorman essaie de développer pour aider le groupe à faire face à des périodes de faiblesse pour banque commerciale et d’investissement.

Les détails de l’accord

L’accord permet à Morgan Stanley d’acquérir 5 millions de clients, une banque en ligne et 360 milliards de dollars d’actifs, ce qui ajoute à son portefeuille de 3 millions de clients et 2,7 milliards de dollars d’actifs clients. Pas seulement ça. Le géant bancaire star and stripe devrait économiser jusqu’à environ 400 millions dollars en coûts et créer synergies pour cirenviron 150 millions dollars.

En vertu de l’accord, qui devrait être conclu au quatrième trimestre 2020, les investisseurs recevront 1,0432 actions Morgan Stanley pour chacun de ceux d’E * Trade en leur possession, soit environ 58,74 $, avec une prime de 30% par rapport à la clôture de mercredi.

“Le commerce électronique représente une opportunité de croissance extraordinaire”, a commenté James Gorman, président et chef de la direction de Morgan Stanley, dans un communiqué de presse.

Pour E * Trade, la vente à Morgan Stanley revêt une importance stratégique dans un climat de concentration croissante de concurrents: au cours des derniers mois, deux géants de son segment, Charles Schwab et TD Ameritrade, ont décidé d’unir leurs forces et de réduire leurs coûts. Une fusion qui avait renversé les prix d’E * Trade, remettant en cause sa capacité à suivre le nouveau concurrent plus féroce.

“Nous allons défier Schwab, ils défieront Fidelity”, a déclaré Gorman sans hésitation dans une interview au Wall Street Journal, immédiatement après avoir annoncé la nouvelle du filtre combiné.