Morgan Stanley: les scénarios possibles pour la dette italienne après le coronavirus

la Dette publique italienne il pourrait passer de 5 à 20 points sur le PIB en raison du choc économique dû au coronavirus et, au cours de la période suivante, il pourrait tout au plus se stabiliser à un nouveau niveau. Avec un ratio dette / PIB qui pourrait même atteindre 150%.

Un sort que l’Italie pourrait partager avec la Espagne, ce qui pourrait difficilement ramener le ratio dette / PIB sur le chemin de la baisse. C’est ce que les analystes écrivent Morgan Stanley dans une note intitulée “Dette après Covid-19”.

Les scénarios émis par Morgan Stanley sont trois.

Dans le premier, qui voit une augmentation de 5 points de pourcentage de la dette publique, le cas dans lequel “l’épidémie de Covid-19 est contenue relativement rapidement, avec une reprise économique vigoureuse” est envisagé.

Le deuxième scénario prévoyait une augmentation de 10 points et la troisième une augmentation de vingt points. “Ce seraient les cas les plus extrêmes, dans lesquels notre prédiction d’un rebond rapide et complet de l’activité économique ne se matérialiserait pas” sur la “révocation rapide des mesures de retrait social”.

(Dans le graphique ci-dessous les projections sur la tendance de la dette italienne selon Morgan Stanley)

“Il y a une incertitude importante autour de” la simulation de l’évolution de la dette publique après Covid-19 “, car nous avons une visibilité limitée sur la taille et la durée du choc économique ou de l’impact et de la réponse fiscale”, a écrit Morgan Stanley, «Cependant, nous pensons que la périphérie pourrait gérer un augmentation considérable de la dette publiqueen supposant qu’il n’y ait pas une forte augmentation des coûts de financement (grâce au soutien de la BCE) et un peu de modération des dépenses publiques, une fois la menace pour la santé publique éliminée “.

Les perspectives seraient moins problématiques pour les deux autres pays pris en compte dans l’analyse, Portugal et Grècequi, après l’augmentation immédiate de la dette publique, auraient de meilleures chances de la ramener aux niveaux d’avant le coronavirus.

Selon Morgan Stanley, l’engagement démontré jusqu’à présent par BCE «Ce n’est peut-être pas suffisant, mais nous nous attendons à ce que la BCE fasse davantage si nécessaire. En outre, nous voyons la possibilité d’une action fiscale commune, à la fois en accordant aux pays l’accès aux mes, ou peut-être même à travers la question commune du coronabond “, ont écrit les analystes.

“Plus généralement, le virus étant un choc symétrique, nous voyons une meilleure chance de réponse budgétaire commune que la crise de la dette de la zone euro”, qui a principalement touché les pays méditerranéens et l’Irlande.

Les économistes de Morgan Stanley Jacob Nell, Joao Almeida et Markus Guetschow sont intervenus quant à la possibilité de montrer les fonds du Mes.

“Nous avons vu l’Eurogroupe parvenir à un accord sur l’utilisation du Mes, accord qui, à notre avis, soutiendra les dirigeants européens.

S’il reste à voir si nous allons ou non opter pour l’utilisation de cet outil, il faut dire que cela pourrait encore fournir une assurance supplémentaire – et son utilisation ouvrirait la porte aux opérations de l’OMT, si cela devenait nécessaire – bien que les pressions pour une action supplémentaire de la BCE à court terme sont faibles, compte tenu de la flexibilité garantie par les 750 milliards d’euros de Pepp. La plus grande question à ce stade – après la lettre de neuf des dirigeants demandant des coronabonds – est de savoir si le Conseil européen se mettra d’accord sur une question commune. Nous nous attendons à certains développements sur ce front dans la journée d’aujourd’hui. “