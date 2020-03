Morris Garage prévoit d’ouvrir une deuxième usine automobile en Inde

L’Inde joue un rôle clé dans l’expansion mondiale de Morris Garage. La firme emblématique qui appartient désormais au géant chinois SAIC analyse les différentes options pour démarrer une deuxième usine automobile sur le territoire indien. Un centre de production qui sera utilisé pour les SUV et SUV.

Les choses vont très bien pour Morris Garage en Inde. La firme britannique emblématique, maintenant détenue par l’un des géants chinois de l’industrie automobile, s’est fortement engagée sur ce marché émergent et connaît un excellent retour. Les ventes de la MG Hector, son premier modèle destiné à l’Inde, sont un succès, et bientôt sa gamme accueillera de nouveaux membres.

Lors de la dernière édition d’Auto Expo, un événement également connu sous le nom de New Delhi Motor Show, MG présenté dans la société de nouveaux modèles qui arriveront bientôt sur le marché indien. Parmi eux, sans aucun doute, se distingue le MG Hector Plus, un SUV pouvant accueillir jusqu’à sept passagers. De plus, la MG ZS EV, la première voiture électrique de la marque, a également été lancée. Il y aura également de la place pour des véhicules plus traditionnels tels que les mini-fourgonnettes. Voir MG G10.

La MG3 est une voiture abordable très intéressante. Un rival de la Dacia Sandero en Europe.

Bref, Morris Garage finalise les détails d’une véritable offensive produit pour le marché indien. C’est pourquoi ils doivent préparer leur capacité de production pour l’arrivée de ces nouveaux modèles. Le résultat? MG prévoit de démarrer une deuxième usine automobile en Inde. Un nouveau centre de production pour des types de véhicules spécifiques.

Rajeev Chaba, président et chef de la direction de la filiale indienne de MG, a révélé certains détails de cette nouvelle usine. Chaba a souligné qu’ils analysaient les possibilités de construire une usine à partir de zéro ou d’acquérir un centre de production fermé ou à vendre. Interrogé sur les besoins de cette nouvelle usine, le directeur général de MG India a déclaré ce qui suit: “Si tout se passe bien, d’ici la fin de l’année prochaine, l’usine de Halol devrait être à sa pleine capacité de production”. La capacité de production annuelle de cette usine est de 80 000 unités.

Chaba a également eu le temps de parler des modèles qui seront fabriqués dans cette nouvelle usine: «Nous savons tous que 70% de l’industrie indienne est inférieure à 4 mètres, car les volumes viennent de là. Donc, si nous optons pour la deuxième usine, cela signifie que nous parlons d’avoir nos volumes de plus de 1 000 000 et qu’ils ont plus de volumes dans le segment de 4 mètres. Alors oui, je pense que l’analyse de rentabilisation du deuxième étage doit viser des produits moins chers et bas de gamme. ».

La MG3 arrivera en Inde pour traiter le segment B.

Parmi les principaux candidats à produire dans cette usine, nous avons la MG3, un utilitaire très intéressant qui rivalise directement avec la Dacia Sandero en Europe, ainsi qu’un crossover urbain qui, sur le marché indien, aurait son principal adversaire dans la Hyundai Venue.