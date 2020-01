Morrisons apporte des modifications au comité exécutif

Le remaniement intervient après que Morrisons a enregistré une baisse de 1,7% des ventes du groupe à périmètre constant

// Morrisons modifie son comité exécutif

// Andy Atkinson, directeur de la clientèle et du marketing du groupe, a été promu directeur commercial du groupe

// Le directeur des opérations, David Lepley, deviendra directeur commercial du groupe

Morrisons a apporté des modifications à son comité exécutif après que Trevor Strain a été promu chef de l’exploitation et Michael Gleeson au poste de directeur financier le mois dernier.

L’épicier Big 4 a promu son directeur client et marketing du groupe, Andy Atkinson, au poste de directeur commercial du groupe, relevant de Strain.

Il a occupé divers postes commerciaux et marketing dans le commerce de détail et les produits de grande consommation, et sera responsable du commerce de Morrisons et de ses activités de fabrication.

Pendant ce temps, le directeur des opérations, David Lepley, deviendra le directeur des ventes au détail du groupe, relevant du PDG de Morrisons, David Potts.

Lepley a rejoint Morrisons de son rival Asda en 2016 et a occupé des postes de responsable de la vente au détail et de la chaîne d’approvisionnement.

De plus, le directeur actuel du commerce de détail du groupe, Gary Mills, quitte son poste chez Morrisons après cinq ans.

“Notre comité exécutif écoute et dirige notre équipe de fabricants de produits alimentaires et de commerçants alors qu’ils continuent d’améliorer le voyage de magasinage pour les clients”, a déclaré Potts.

«Les changements d’aujourd’hui, ainsi que les nominations de Trevor et Michael, font partie de nos plans pour poursuivre l’élan du redressement et amener de nouvelles générations de talents dans les rangs de Morrisons.

«Je tiens à remercier Gary pour son importante contribution au redressement de Morrisons au cours des cinq dernières années, en particulier l’amélioration des normes et de l’exécution des magasins.»

Le remaniement intervient après que Morrisons a enregistré une baisse de 1,7% des ventes comparables du groupe au cours des 22 semaines précédant le 5 janvier en raison de conditions commerciales «difficiles», exaspérées par l’incertitude des consommateurs.

